Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με τους Δήμους Ιεράπετρας και Σητείας και την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας, θα υλοποιήσει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09:00΄ π.μ. έως τις 3:00΄ μ.μ., στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09:00΄ π.μ. έως τις 3:00΄ μ.μ., στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στην πόλη της Σητείας.

Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση του μαστού, δωρεάν κλινική εξέταση μαστού και συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου από δεκαμελές κλιμάκιο από την Αθήνα με την πλήρως εξοπλισμένη Κινητή Μονάδα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Προτρέπουμε τους ευσεβείς χριστιανούς να συμμετέχουν ενεργά στην παραπάνω δράση για την φροντίδα και την προαγωγή της υγείας μας και την ενίσχυση της πρόληψης που σώζει ζωές, ενισχύοντας παράλληλα το μήνυμα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ