Στον καθοριστικό, αναπτυξιακό ρόλο τον οποίο επιτελεί η δραστηριότητα του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας αναφέρθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας και Πρόεδρος του κ Γιώργος Ζερβάκης κατά διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

“Το ζητούμενο για εμάς είναι ο Δήμος Σητείας να λάβει τη θέση που του αξίζει. Έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε των χαμένο χρόνο”. σημείωσε ο κ Ζερβάκης κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν, οι οικονομικοί δείκτες του Οργανισμού διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων όχι μόνο του Δήμου αλλά και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων με τους οποίους από κοινού γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας, ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Ο κ Ζερβάκης αναφέρθηκε στους δύο σημαντικότερους, άμεσους στόχους του Οργανισμού οι οποίοι είναι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η αεροπορική σύνδεση Σητείας – Θεσσαλονίκης.

“Η καθιέρωση της Σητείας ως προορισμός κρουαζιέρας αποτελεί βασική προτεραιότητα μας αφού το Λιμάνι της Σητείας έχει όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να δεχτεί κρουαζιερόπλοια. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το οποίο έχει περάσει από τη βάσανο και προηγούμενων δημοτικών αρχών. Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουν ήδη γίνει κάποιες σημαντικές επαφές ενώ η Σητεία θα συμμετάσχει τις επόμενες ημέρες, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣ κ Κώστα Βασιλάκη και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ Μανώλη Αιλαμάκη, στην ετήσια έκθεση κρουαζιέρας, Seatrade Europe 2025, που πραγματοποιείται 10-12 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων για τη διερεύνηση ευκαιριών δικτύωσης καθώς και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην αγορά κρουαζιέρας. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τις οποίες ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχουν θετική έκβαση γιατί η κρουαζιέρα είναι ένα είδος τουρισμού που ταιριάζει στον τόπο μας και θα δώσει μια διαφορετική διάσταση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Εξίσου σημαντικό για εμάς και για την περιοχή είναι η ένταξη της αεροπορικής γραμμής Σητεία – Θεσσαλονίκη στην ατζέντα των αεροπορικών εταιριών. Μια σημαντική επαφή η οποία έχει γίνει είναι αυτή με τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαρτοφυλάκιο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ Τζιτζικώστα, ο οποίος έχει δώσει ήδη την συγκατάθεση του, αρκεί να υπάρξει ένας τεκμηριωμένος φάκελος που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας της συγκεκριμένης γραμμής για την οποία υπάρχει ήδη θετική γνώμη και από την Πολιτική Αεροπορία και τον ΕΟΤ”.

Ο ΟΑΣ στηρίζει διαχρονικά, την συμμετοχή της Σητείας σε τουριστικές εκθέσεις αλλά και σε θεματικές εκθέσεις που αφορούν το Γεωπάρκο, πολιτιστικές, αθλητικές κοινωνικές δράσεις, τον πρωτογενή τομέα καθώς και τον τομέα των υπηρεσιών.