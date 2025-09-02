Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σητείας ευχαριστεί θερμά τις κυρίες Τσιριλάκη Ρένα και Χρυσικάκη Λίνα, το γένος Ιωάννου Κοτσυφάκη για τη δωρεά κρεβατιών, ντουλαπών και ξενοδοχειακού ιματισμού.

Η συγκεκριμένη προσφορά θα καλύψει βασικές ανάγκες των ευάλωτων πολιτών οι οποίο είναι ωφελούμενοι όλων των κοινωνικών δομών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εργάτες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Καθαριότητας οι οποίοι πραγματοποίησαν τη μεταφορά προς τους χώρους φύλαξης του Δήμου αλλά και στις οικίες των ωφελούμενων.