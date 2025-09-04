Το πολύ σημαντικό θέμα της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε ιατρεία, φαρμακεία, φυσιοθεραπευτήρια, μικροβιολογικά ιατρεία, ποδολογικά κέντρα, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας. Το σχετικό αίτημα κατέθεσαν επαγγελματίες υγείας, δημότες, εκπρόσωποι σωματείων ΑμεΑ προς το Δήμο. Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το θέμα συμπεριλήφθη πρώτο στην ημερήσια διάταξη με εισηγήτρια την πρόεδρο κ. Μαρία Νικητάκη.

Στο κείμενό τους οι περισσότεροι από 60 πολίτες ζητούν στήριξη και συμπαράσταση όσον αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε κέντρα αποκατάστασης, ιατρεία, φαρμακεία, φυσιοθεραπευτήρια, μικροβιολογικά ιατρεία, ποδολογικά κέντρα, «έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις ολιγόλεπτης στάσης και στάθμευσης πλησίον των κέντρων αυτών ή να δοθούν ειδικές άδειες στα κέντρα αυτά που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης μας.

Έχουμε δει ότι σε πολλά σημεία έχει τοποθετηθεί επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, για στάση -στάθμευση ατόμων με αμαξίδια και θα επιθυμούσαμε και όπου αλλού δεν υπάρχουν, να δείξετε τη μέριμνά σας και να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση προς τα κέντρα αυτά. Θα παρακαλούσαμε επίσης αν είναι δυνατόν, να αφήστε ανοικτή την οδό Ιωσήφ Σακαδάκη, ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση αυτοκινήτων, για τη διευκόλυνση μετακίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Σε σύγχρονες κοινωνίες, είναι πολιτισμός η αντιμετώπιση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα και ευελπιστούμε ότι θα σκύψετε πάνω από τα προβλήματά μας και θα δώσετε λύση».

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιος Σπυριδάκης τόνισε ότι «είναι υποχρέωση του Δήμου να είναι δίπλα στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και να βοηθούν όσο γίνεται περισσότερο και τα αιτήματα που υποβάλλονται για θέσεις ΑμεΑ τίθενται σε προτεραιότητα και περνάνε χωρίς καμία αντίρρηση στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού και στο Δ.Σ.».

Συνολική θεώρηση

«Όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα πρέπει να εξεταστεί πώς θα λειτουργήσει στο σύνολο της πόλης και έχει ανατεθεί από το Δήμο η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης στην συγκοινωνιολόγο κ. Σύτη, η οποία φαντάζομαι με τις δικές μας συμβουλές, παραινέσεις, οδηγίες και με την δική της επιστημονική κρίση θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης που μέσα εκεί είναι και όλα αυτά που ζητάτε», ανέφερε απευθυνόμενος στους παρόντες πολίτες που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση. «Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι και ειδικά αυτοί που έχουν κινητικά προβλήματα παντού», είπε ζητώντας παράλληλα να «κάνουν λίγο υπομονή» για να υπάρξει πλήρης εικόνα της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού της πόλης. Ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης έδωσε το επόμενο εξάμηνο.

Ο δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ακολούθως είπε «ότι οι αναπλάσεις και οι πεζοδρομήσεις είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος διευκόλυνσης των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Σε δρόμους που είναι συχνής και καθημερινής χρήσης αυτοκινήτων κι οποιωνδήποτε μηχανοκίνητων δεν διευκολύνει καμία πρόσβαση, ο άνθρωπος που έχει αναπηρία. Οι πεζοδρομήσεις που έγιναν και η πλακόστρωση στην πλατεία θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν να διευκολυνθούν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε κάποια σημεία που έχουν ανάγκη».

Παρατηρήσεις

– Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο σύμβουλος Μανόλης Βδοκάκης τόνισε ότι θα έπρεπε η κυκλοφοριακή μελέτη να προηγηθεί της ανάπλασης ή να γίνουν συγχρόνως οι δύο μελέτες.

– Στο ίδιο θέμα εστίασε και η ανεξάρτητη σύμβουλος κ. Μαρία Γιαννακάκη. «Στην ανάπλαση δεν υπήρξε πρόβλεψη γιατί όντως η πεζοδρόμηση είναι για τους πεζούς και είναι το καλύτερο. Αλλά, όταν μιλάμε για δυσκολίες και για άτομα με ειδικές ανάγκες κι αναπηρία, σημαίνει ότι χρειάζεται το αμάξι, το ειδικό αμαξίδιο, το καρότσι να πάει ο δημότης… Είναι θέμα πραγματικό, το βλέπουμε καθημερινά», ανέφερε.

– Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βέρα Περράκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λύσεων για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.

– Η ανεξάρτητη σύμβουλος κ. Ελένη Πλατανάκη εστίασε στις ανάγκες πρόσβασης των ΑμεΑ και των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα σε χώρους υγείας και γενικότερα. Ρώτησε για τη δυνατότητα κατά παρέκκλιση της έκδοσης ειδικών καρτών για να μπορούν να διευκολυνθούν.

– Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Δασκαλάκης ανέφερε ότι εκτός από τους χώρους υγείας που προαναφέρθηκαν και οι τράπεζες αποτελούν χώρους που δεν μπορούν να εισέλθουν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, έχοντας σκαλοπάτια στην είσοδο ή μην έχοντας και έξοδο ασφαλείας. Επίσης ότι επαγγελματίες υγείας τα τελευταία χρόνια που υλοποιείται η ανάπλαση, έχουν ανοίξει ιατρεία κλπ. στο κέντρο της πόλης, ναι μεν καλά κάνουν -όπως είπε, αλλά αναρωτήθηκε αν θα μπορούσαν γιατί δεν ανοίγουν λίγο «πιο έξω» από το κέντρο για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ασθενών.

– Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας Σίμος Συμεωνίδης τόνισε ότι ΑμεΑ, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση πρόσβασης σε κάθε περίπτωση.

«Συμφωνούμε με το αίτημα και πρέπει να είναι προτεραιότητα. Επειδή αναφέρθηκε και η ανάπλαση, να πούμε ότι αυτή η ανάπλαση όχι απλά είναι ατυχής, είναι σε πάρα πολλά σημεία επικίνδυνη και λάθος. Τα προηγούμενα πεζοδρόμια είχαν στις διαβάσεις ή στις γωνίες τρόπο πρόσβασης με αμαξίδιο ή ατόμου με αναπηρία, τώρα η καινούρια ανάπλαση δεν έχει. Έγιναν καινούρια πεζοδρόμια αλλά ένα ΑμεΑ πρέπει να χρησιμοποιήσει το δρόμο για να μετακινηθεί πχ στην Καπετάν Σήφη. Υπάρχουν κακοτεχνίες, ανισόπεδα, που δημιουργούν πρόβλημα». Αναφέρθηκε επίσης στις ενδείξεις για την κίνηση των τυφλών ανθρώπων επισημαίνοντας ότι «ένας τυφλός δεν μπορεί να κινηθεί στην πόλη της Σητείας. Και φταίει η ανάπλαση κατά κύριο λόγο με τον τρόπο που σχεδιάστηκε. Και μην προσπαθήσει κανένας να ρίξει ευθύνες μόνο σε άλλους. Γιατί έκαναν προσπάθειες και από καταστηματάρχες για άμεση παρέμβαση και τους δόθηκε απάντηση που προκάλεσε!»

«Οι πολίτες πρέπει να μπορούν από οποιαδήποτε μέρος, να προσεγγίζουν με ασφάλεια την πόλη και το κέντρο, αλλά και την παραλία και κάθε χώρο και να εξυπηρετούνται και πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί καλά είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα και κάτι τέτοια που δίνουν προγράμματα αλλά μετά υπάρχουν διαμαρτυρίες για την χρήση τους από ανήλικους, για ροδιές, που κάνουν ή για συγκρούσεις με παιδιά. «Αλλά οι ίδιοι το εγκρίνατε και το ψηφίσατε», πρόσθεσε.

– Ο κ. Σπυριδάκης στη δευτερολογία του συμπλήρωσε ότι η κατάθεση της κυκλοφοριακής μελέτης συνεπάγεται και διαβούλευση, προτάσεις και από τους φορείς. Για την ανάπλαση, στην πλατεία, στην Ε. Βενιζέλου, την Β. Κορνάρου, είπε ότι οι όποιες μικρές αστοχίες ίσως υπάρχουν -γιατί όπως ανέφερε, αστοχίες υπάρχουν παντού και στα σπίτια μας- την χαρακτήρισε κόσμημα λέγοντας ότι έχουν γίνει όλες οι υποδομές. «Και αυτό το διαπιστώσαμε και από τον κόσμο που ήρθε το καλοκαίρι» είπε προκαλώντας την αντίδραση του Δ.Σ. της αντιπολίτευσης Γιάννη Αναγνωστάκη που έκανε λόγο για αυθαίρετα αναφορά. «Δεν είναι το θέμα μας η ανάπλαση αυτή τη στιγμή» είπε η κ. Νικητάκη.

– Ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Νίκος Φυγετάκης αναφέρθηκε στις δράσεις που έγιναν στο χρονικό διάστημα των δικών του αρμοδιοτήτων. Όπως στην αύξηση των θέσεων ΑμεΑ από 10 σε 14 στο κέντρο της πόλης, στη σήμανση και το βάψιμό τους όπως προβλέπει η νομοθεσία αλλά και ότι σε 3 φυσιοθεραπευτήρια κι ένα φαρμακείο που έχουν κάνει αιτήματα στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού έχουν διαγραμμισθεί θέσεις και όποιοι άλλοι αιτηθούν σε αυτές τις κατηγορίες, μπορούν να ζητήσουν την παραχώρηση θέσης στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

– Εκ των πολιτών που κατέθεσαν το αίτημα η κ. Κωνσταντίνα Δερμιτζάκη διευκρίνισε ότι δεν ζητούνται θέσεις ΑμεΑ, αλλά ελεύθερη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Η ίδια, όπως είπε, έχει πληγεί από την ανάπλαση κι έχει μετακομίσει στο κέντρο πριν από 6 χρόνια. Ζητούμενο είναι η πρόσβαση ΑμεΑ και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα είτε με αμαξίδιο, με πι, με μπαστουνάκι, τραυματίας κλπ. «Πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στα κέντρα, τα οποία εξυπηρετούν ανθρώπους που έχουν προβλήματα». Έθεσε επίσης το ζήτημα να ανοίξει το τμήμα της Σακαδάκη πίσω από τη ΔΕΗ, κάτι, που -όπως αναφέρθηκε- θα τεθεί στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης που θα εκπονηθεί -όπως και γενικότερα βελτιώσεις κυκλοφοριακές.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ