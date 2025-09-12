Στην ετήσια έκθεση κρουαζιέρας, Seatrade Europe 2025, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Αμβούργο συμμετείχε ο Δήμος Σητείας με την υποστήριξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας και του Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

Η Seatrade Europe 2025 είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς προκειμένου να εξευρεθούν νέες ευκαιρίες δικτύωσης καθώς και επιχειρηματικές δυνατότητες στην αγορά της κρουαζιέρας.

Η Σητεία εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣ κ Κώστα Βασιλάκη και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ Μανώλη Αιλαμάκη είχε την δυνατότητα κατά τη διάρκεια της έκθεσης σημαντικών επαφών σε συνέχεια των πρωτοβουλιών οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη με στόχο την καθιέρωση του Λιμανιού της Σητείας ως έναν σημαντικό προορισμό κρουαζιέρα.