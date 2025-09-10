Η Σητεία και πάλι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με την παρουσίαση της νέας σειράς των supercars της Porsche.

Εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι βρίσκονται ήδη στη Σητεία για να γνωρίσουν 7 νέα μοντέλα της Γερμανικής αυτοκινητοβιομιχανίας.

Σήμερα πρώτη ημέρα των τεστ οι ιπποδυνάμεις αγγίξαν τους 650hp και ανέβασαν την αδρεναλίνη δοκιμαστών και παρατηρητών στα ύψη.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης βρέθηκε σήμερα στο σημείο των δοκιμών καλωσορίζοντας τους διοργανωτές και απευθύνοντας τους τις θερμές ευχαριστίες του για την επιλογή της Σητείας ως ο ιδανικός τόπος της παρουσίασης των νέων μοντέλων της Porsche.

“Το ξεχωριστό φυσικό τοπίο αλλά και η θερμή Σητειακή φιλοξενία κέρδισε τους διοργανωτές. Η Σητεία για μια ακόμα φορά φιλοξενεί με επιτυχία ένα παγκοσμίου εμβέλειας γεγονός δημιουργώντας δεσμούς και προϋποθέσεις και για μελλοντικές συνεργασίες” δήλωσε ο κ Ζερβάκης και χαρακτήρισε το γεγονός ως εξαιρετικη ευκαιρία προβολής και διαφήμισης.

Καθοριστική για την επίτευξη της συνεργασίας ήταν η συμβολή της Συμβούλου Τουρισμού του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας κας Christy Παπαδάκη.

Το απαιτητικό αυτό εγχείρημα δεν θα μπορούσε να έρθει εις πέρας με ασφάλεια χωρίς την μέριμνα του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ Γιάννη Δασκαλάκη και της ΕΔΕΑΚ. (από το γραφείο τύπου)

