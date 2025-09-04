Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθίνων σας προσκαλεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου σε ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη στο Πάρκο Λιθίνων στις 21:00.

Είσοδος 16 ευρώ με πλήρες μενού.