Για άλλη μια φορά η Porsche Γερμανίας επέλεξε τη Σητεία για την προβολή και παρουσίαση των νέων supercars οχημάτων της.

Με 7 μοντέλα και ιπποδυνάμεις που αγγίζουν τους 650hp, πλαισιώνεται η νέα γκάμα των supercars της Porsche. Ειδικοί δημοσιογράφοι από το χώρο του αυτοκινήτου, έχουν προσκληθεί από όλο τον κόσμο για να έρθουν και να «τεστάρουν» τα νέα μοντέλα.