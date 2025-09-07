Για άλλη μια φορά η Porsche Γερμανίας επέλεξε τη Σητεία για την προβολή και παρουσίαση των νέων supercars οχημάτων της.
Με 7 μοντέλα και ιπποδυνάμεις που αγγίζουν τους 650hp, πλαισιώνεται η νέα γκάμα των supercars της Porsche. Ειδικοί δημοσιογράφοι από το χώρο του αυτοκινήτου, έχουν προσκληθεί από όλο τον κόσμο για να έρθουν και να «τεστάρουν» τα νέα μοντέλα.
Για τον λόγο αυτό και μετά από σχετική άδεια που παρέχεται στους διοργανωτές από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ελληνική Αστυνομία, με την συνδρομή του Δήμου Σητείας, ή περιφερειακή οδός (Ε.Ο.90) από το ύψος του «Πλανητάριου» έως και λίγο πριν την είσοδο του Αεροδρομίου, σε μήκος 2.650 μέτρα, θα παραμείνει κλειστή κατά τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι δοκιμές θα διακόπτονται αμέσως και θα παραχωρείται η οδός σε κυκλοφορία.
Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά για τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης και μόνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Τετάρτη 10/09/25 Ώρα 14:00-17:00
Παρασκευή 12/09/25 Ώρα 14:00-17:00
Κυριακή 14/09/25 Ώρα 14:00-17:00
Τρίτη 16/09/025 Ώρα 14:00-17:00
Τετάρτη 17/09/25 Ώρα 11:30-14:30
Ο Αντιδήμαρχος
Π. Προστασίας
Δασκαλάκης Γιάννης