Με ένα κατακόκκινο φεγγάρι κηρύσσουμε τη λήξη των φετινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Κορνάρεια 2025 και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην πλατεία της Σητείας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00.

Με τη βοήθεια τηλεσκοπίων θα έχουμε όλοι την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την ολική έκλειψη Σελήνης!