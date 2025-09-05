Με ένα κατακόκκινο φεγγάρι κηρύσσουμε τη λήξη των φετινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Κορνάρεια 2025 και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην πλατεία της Σητείας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00.
Με τη βοήθεια τηλεσκοπίων θα έχουμε όλοι την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την ολική έκλειψη Σελήνης!
Αμέσως μετά την ανατολή της Σελήνης περίπου στις 20.00 θα είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου (το οποίο θα φτάνει στο μέγιστό του περίπου στις 21.00)
Διοργάνωση: Crete Astronomy Friends Club – Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης
Ελάτε να κλείσουμε όμορφα το φετινό μας καλοκαίρι … έτσι όπως ξεκίνησε …
Δήμος Σητείας