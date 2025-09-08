Με τη δέουσα λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025 ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικος Εσπερινός της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα μεταβυζαντινό και ιστορικό Ιερό Ναό της Παναγίας των Λιθινών Σητείας, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, γνωστής ως Παναγίας των Λιθινών.

Στην ακολουθία, που έλαβαν μέρος πολλοί κληρικοί της περιοχής, χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο και προέστη της καθιερωμένης λιτανείας της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Αμολύντου.

Στην εμπνευσμένη και μεστή νοημάτων ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η γέννηση της Θεοτόκου σήμανε την απαλλαγή των Αγίων Προπατόρων Ιωακείμ και Άννας από το όνειδος και την ντροπή της ατεκνίας, αλλά και την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την κατάρα των πρωτοπλάστων και τη φθορά του θανάτου. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη χαρά που προξένησε σε όλο τον κόσμο, στον ουρανό, τη γη και τα καταχθόνια, η γέννηση της Θεόπαιδος Μαριάμ, καθώς σύμφωνα με τον ιερό υμνωδό και το Απολυτίκιο της εορτής, «προμηνύει και προετοιμάζει τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κυρίου μας Ι. Χριστού, αφού αυτή θα είναι εκείνη που θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου, θα κυοφορήσει και θα γεννήσει κατά σάρκα τον Ήλιο της Δικαιοσύνης. Και Αυτός με το πάθος του και την σταυρική θυσία και την ανάστασή Του θα είναι Εκείνος που θα λύσει την προπατορική κατάρα, θα δώσει τη θεία χάρη και ευλογία, θα καταργήσει τον θάνατο και θα δώσει τη δυνατότητα της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σεβ. κ. Κύριλλος, ο οποίος ευχήθηκε Υπεραγία Θεοτόκος, «η τροφός της ζωής ημών», να ευλογεί, να σκέπει και να προστατεύει τις ζωές όλων μας.

Στο τέλος του Εσπερινού έλαβε χώρα η καθιερωμένη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Αμολύντου στους κεντρικούς δρόμους του οικισμού των Λιθινών, στην οποία προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος και συμμετείχαν ο Ιερός Κλήρος, οι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και οι παριστάμενοι ευσεβείς χριστιανοί, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Σητείας. Την εικόνα συνόδευσαν οι Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) Σητείας, που και φέτος συνέδραμαν στη διευθέτηση των πολυάριθμων προσκυνητών, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας κ. Ιωάννου Δασκαλάκη.

Τέλος ακολούθησε η Απόλυση στο προαύλιο του πανηγυρίζοντος ναού, ενώ το βράδυ τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία στον παλαιό κατάγραφο και ιστορικό ναό από τον Πρωτ. Νικόλαο Αλεξάκη, προϊστάμενο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου πόλεως Σητείας.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού και στη λιτάνευση της εικόνας έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Παν/τος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κάψα Αρχιμ. Μέθοδιος Περάκης, ο Οσιολογ. Ιερομόναχος π. Φιλήμων Μπέτσος, ο συνταξ. Εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος του Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σητείας πρωτ. Εμμανουήλ Αυγουστινάκης, οι Αιδεσ/τοι Εφημέριοι των Ενοριών Ρούσσας Εκκλησίας πρωτ. Μιχαήλ Γαλανάκης, Ι. Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας πρωτ. Νικόλαος Παθιάκης και Χανδρά Οικονόμος Γεώργιος Μονιός και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς. Στο αναλόγιο διακόνησαν ο Πρωτοψάλτης και Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως κ. Ιωάννης Αρώνης και ο ιεροψάλτης του ναού κ. Γεώργιος Χατζαντωνάκης.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μαρία Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ιωάννης Δασκαλάκης και Ιωάννης Καρνιαδάκης η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαριάννα Ξενικάκη, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Λιθινών κ. Βασίλειος Γιωργουλάκης και Παπαγιαννάδων κ. Στέφανος Κοντογιαννάκης και πλήθος προσκυνητών από την ευρύτερη περιοχή της Σητείας και της Ιεράπετρας, που και φέτος με την αθρόα προσέλευσή τους τίμησαν την Παναγία τη Λιθινιώτισσα.