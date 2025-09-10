Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα σε όλους σας. Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι πάντα μια νέα αρχή γεμάτη προσδοκίες και όνειρα. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι ένα βήμα πιο κοντά στη γνώση και την προσωπική εξέλιξη.

Ο Δήμος Σητείας στέκεται αρωγός και δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των υποδομών, τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, σε-βασμού και ισότητας για όλα τα παιδιά.

Αγαπητά μας παιδιά, να θυμάστε πως η γνώση είναι δύναμη και η παιδεία πλούτος.

Να είστε βέβαιοι ότι οι βάσεις για ένα καλύτερο αύριο είναι η καθημερινή σας προσπάθεια.

Εκφράζω την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη μου στους εκπαιδευτικούς σας για το πολύτιμο έργο που επιτελούν.

Στους γονείς σας, εύχομαι δύναμη και υπομονή, μιας και αποτελούν το στήριγμα στην μακρά αυτή προσπάθεια σας. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους