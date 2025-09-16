Με ομόφωνη απόφαση στην τελευταία της συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σητείας έδωσε το “πράσινο φως” για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση στατικών προβλημάτων και εργασίες ενίσχυσης τμήματος του γενικού κτιριακού συγκροτήματος του ΕΠΑΛ Σητείας», στα πλαίσια της με αριθμό πρωτ. 17565/2025 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Με το αίτημα για την αποκατάσταση του ΕΠΑΛ να έχει αποσταλεί προς την Περιφέρεια από τον Δήμο Σητείας πολύ πριν βγει η συγκεκριμένη πρόσκληση, όλες οι αναγκαίες μελέτες έχουν ήδη οριστικοποιηθεί εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες συνεπικουρούμενες από την εξαιρετική αυτή συγκυρία δημιουργούν τις προϋποθέσεις ένα χρόνιο ζήτημα που ταλανίζει την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας να βρει το δρόμο της επίλυσης του.

908.000,00 είναι το διαθέσιμο ποσό με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της πρότασης την 30η Σεπτεμβρίου.