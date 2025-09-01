Οι εκδόσεις “ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ” σας προσκαλούν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 στον Δημοτικό κήπο Σητείας στην παρουσίαση του βιβλίου “Η ΒΑΦΤΙΣΗ” του Χρήστου Κωσταντουδάκη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Πόπη Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη Τ. Δ/ντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Π. Εν. Χανίων, ο Αντώνης Στιβακτάκης, δάσκαλος, συγγραφέας και ο Μιλτιάδης Παπαδάκης, φιλόλογος.