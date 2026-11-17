Το Λύκειον των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου παρουσιάζει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδυάζει τη γαστρονομία, τη μουσική, το τραγούδι και τον χορό.

Με αφορμή την ανακήρυξη της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026» και με οδηγό το βιβλίο «Μουσικός Περίδρομος» του πολυβραβευμένου σεφ και συγγραφέα Νίκου Φωτιάδη η βραδιά συνδέει αγαπημένα τραγούδια για το φαγητό με τη μαγειρική τέχνη.

Μέσα από αυτή τη μουσική διαδρομή τιμούμε όχι μόνο τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου μας αλλά και τους ανθρώπους που βάζουν την ψυχή τους στις κουζίνες, μεταμορφώνοντας τα απλά υλικά σε αναμνήσεις.

Στην Κρήτη, άλλωστε, η διατροφή – κορυφαίος εκπρόσωπος της Μεσογειακής δίαιτας – δεν είναι απλώς συνήθεια, αλλά τρόπος ζωής και βασικός πυλώνας του πολιτισμού και του τουρισμού μας.

Το μουσικό ταξίδι της εκδήλωσης ακολουθεί τις μεταμορφώσεις της ελληνικής κοινωνίας από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα μέσα από τον πλούτο του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του αστικού τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα με οδηγό τον ανεξάντλητο και πολυποίκιλο πλούτο της ελληνικής μουσικής λαογραφίας.

Συμμετέχουν οι συντοπίτες μας μουσικοί:

• Κωστής Κλώντζας: ακορντεόν, τραγούδι

• Γιάννης Μιχάκης: μπουζούκι, τραγούδι

• Νίκος Μαστοράκης: κοντραμπάσο

• Ξανθούλα Πορφυράκη: κιθάρα, τραγούδι

• Μανώλης Κλώντζας: κρουστά

• Άρης Σφακιανάκης (μαέστρος): πιάνο, τραγούδι

Την εκδήλωση πλαισιώνουν χορευτικά ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και του Alegria Dance Studio.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Κινηματοθέατρο «ΡΕΞ».

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση: Λύκειον των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου