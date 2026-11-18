Με φερόμενο συντονιστή έναν Ιρανό, ο οποίος εκτιμάται ότι διατηρούσε διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του, λειτουργούσε το εγκληματικό δίκτυο που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Μακεδονία και φέρεται να προετοίμαζε στοχευμένη δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τον Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της ομάδας, δίνοντας κατευθύνσεις και εντολές στα πρόσωπα που είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία για την εκτέλεση του σχεδίου.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης δολοφονικής επίθεσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στόχος θα ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλόβαθμο στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ είναι αυτός που έδινε εντολές στους «ενοικιαζόμενους» Σκοπιανούς εκτελεστές.

Ως σύνδεσμος ανάμεσα στον Ιρανό υπήκοο και τους Σκοπιανούς εκτελεστές φαίνεται να λειτουργούσε ο διαβόητος έμπορος ναρκωτικών, καταζητούμενος από το FBI, Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ιρανικής καταγωγής Τούρκος υπήκοος. Ο ρόλος του ήταν να στρατολογεί εκτελεστές.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι «διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες» καθώς και ότι σκόπευαν «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του ιρανικού δικτύου μεταβιβάστηκαν από τις ελληνικές Αρχές τον Μάρτιο του 2026.

Η έρευνα ξεκίνησε με στενή συνεργασία της ΕΥΠ με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και συνεργαζόμενες ξένες υπηρεσίες.

Το δίκτυο πραγματοποιούσε συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Από την πολύμηνη έρευνα ταυτοποιήθηκαν πέντε εκτελεστές 29 έως 73 ετών και συνελήφθησαν οι τέσσερις σε Σκόπια και Κουμάνοβο και ένας στην Ελλάδα. Ο έκτος καταζητείται.

Το δίκτυο είχε προχωρήσει στον σχεδιασμό του χτυπήματος που θα έκανε στην Ελλάδα.

Οι Αρχές εντόπισαν σημειωματάρια με επαφές, ένα σκίτσο με σημειωμένη συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, είναι επικεφαλής δικτύου στην Τεχεράνη που στοχεύει Ιρανούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές έξω από το Ιράν. Το 2020 και το 2021 συνεργάτες του εγκληματικού δικτύου τους Ζιντάστι φέρονται να χρησιμοποίησαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου για να στρατολογήσουν εγκληματικά στοιχεία από τη Βόρεια Αμερική για τη δολοφονία δύο ατόμων που είχαν διαφύγει από το Ιράν και είχαν βρει καταφύγιο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Τόσο ο ίδιος όσο και το δίκτυό του τελούν υπό αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το σχέδιο που φέρεται να σχεδίαζε το δίκτυο αποτράπηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της ΕΥΠ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων δυτικών χωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές, πιθανός στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην Αθήνα φέρεται να ήταν στέλεχος ισραηλινής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της επιχείρησης ήταν Ιρανός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να δρούσε από το Ιράν και να διατηρούσε επαφές με κρατικούς μηχανισμούς της χώρας του. Για την υλοποίηση του σχεδίου φέρεται να αξιοποίησε διαύλους του οργανωμένου εγκλήματος, χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο γνωστό διακινητή ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να στρατολόγησε πρόσωπα από τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, η επιλογή ατόμων με ποινικό παρελθόν δεν ήταν τυχαία. Στόχος φέρεται να ήταν μια ενδεχόμενη δολοφονική επίθεση να εμφανιστεί ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου ή ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών και όχι ως πολιτικά ή κρατικά υποκινούμενη ενέργεια.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τρεις από τους εμπλεκόμενους είχαν ταξιδέψει στο Ιράν και σε χώρα του Κόλπου, όπου φέρεται να συναντήθηκαν με τον συντονιστή του σχεδίου και να έλαβαν οδηγίες σχετικά με τον στόχο, τον χρόνο και τον τρόπο δράσης.

Παράλληλα, οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν τα ευρήματα που κατασχέθηκαν κατά τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σημειώσεις, επαφές και σχεδιάγραμμα με συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διαβιβαστούν και στις ελληνικές αρχές προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Στη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν τέσσερις από τις πέντε συλλήψεις για την υπόθεση του δικτύου που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια ή στοχευμένη δολοφονία στην Ελλάδα.

Οι Αρχές συνέλαβαν συνολικά πέντε άτομα, ηλικίας από 22 έως 73 ετών, στις περιοχές των Σκοπίων και του Κουμάνοβο. Οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι για 30 ημέρες και μεταφέρθηκαν σε φυλακές των Σκοπίων, ενώ ο πέμπτος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να δίνουν περισσότερα στοιχεία για τον σχεδιαζόμενο στόχο στην Ελλάδα ή την περιοχή όπου θα εκδηλωνόταν η επίθεση.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που εξετάζονται από τις Αρχές, οι πέντε στρατολογημένοι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας είχαν πραγματοποιήσει από τον Μάρτιο του 2026 ταξίδια στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου φέρεται να συναντήθηκαν με τον Ιρανό συντονιστή της επιχείρησης.

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