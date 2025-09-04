Παγωμένη παραμένει αρκετά χρόνια μετά η -άλλοτε μεγάλη- προγραμματισμένη τουριστική επένδυση ύψους 270 εκατ. της Minoan Plc στη Σητεία της Κρήτης στην περιοχή Κάβο Σίδερο. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Βίκυς Κουρλιμπίνη στο capital.gr πλέον, το έργο υπό την ονομασία “Ίτανος Γαία” για το οποίο η Minoan, (εισηγμένη στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου), δεν έχει καταφέρει να εκδώσει τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, ούτε να χρηματοδοτήσει εργασίες για την εκκίνησή του, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί, ενώ οι σχέσεις με την Μονή Τοπλού, ιδιοκτήτρια του ακινήτου των 25.000 στρεμμάτων στον Όρμο Φανερωμένης, μέσω του Ιδρύματος “Παναγία Ακρωτηριανή”, έχουν διακοπεί τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ανεξάρτητου διευθυντή της Minoan Τίμοθι Χιλ, από τον Ιούνιο του 2024 δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με το Ίδρυμα. Παράλληλα, οι Έλληνες νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι που είχαν αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτήτρια εταιρεία της έκτασης αποχώρησαν, καθώς δεν έλαβαν τις οφειλόμενες αμοιβές τους.

Η διάρρηξη των σχέσεων αποδίδεται κυρίως στην αδυναμία της Minoan να προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως και αποδεικτικά ύπαρξης των απαραίτητων κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης που έχει ήδη υπογράψει.

“Η σχέση με το Ίδρυμα έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Στην Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2024, προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο διαφανής σχετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά και για τα προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας που αντιμετωπίζει η Εταιρεία” τονίζει ο ανεξάρτητος διευθυντής της Minoan. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της.

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση, η τελευταία δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των Διευθυντών της Εταιρείας και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Παναγία Ακρωτηριανή” πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2024.

Το ιστορικό μιας επένδυσης που παραμένει μακέτα

Ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της έκτασης της Μονής Τοπλού προκηρύχθηκε το 1992. Η επένδυση, περιλάμβανε αρχικά ξενοδοχειακές μονάδες 7.000 κλινών, εμπορικά, εκθεσιακά κέντρα και κατοικίες.

Ωστόσο, το 2009 το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την υπουργική απόφαση του 2007, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου που θα αναπτυχθεί στην έκταση του ιδρύματος “Παναγία η Ακρωτηριανή”. Έτσι, η εταιρεία το 2011 υπέβαλλε στο Invest in Greece αναθεωρημένη πρόταση, όπου το μέγεθος του project είναι μικρότερο από το αρχικά προβλεπόμενο.

Το 2012 υπήρξε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την ένταξη της επένδυσης στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων. Την άνοιξη του 2016 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για το σχεδιασμό της ξενοδοχειακής μονάδας Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η τουριστική επένδυση θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2019.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του project, ύψους 267,7 εκατ. ευρώ, προέβλεπε την υλοποίηση πέντε ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.936 κλινών και ενός γηπέδου γκολφ 18 οπών. Το έργο επίσης αναμενόταν να δημιουργήσει 1.200 άμεσες θέσεις εργασίες, στο πλαίσιο του οποίου θα υλοποιηθούν στην περιοχή έργα υποδομής. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό πως τουριστικό θέρετρο θα επείχε περίπου 40 λεπτά με λεωφορείο από το διεθνές αεροδρόμιο της Σητείας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της Minoan, από το 1991 λιγότερο από το 3% των συνολικών εξόδων της εταιρείας, περίπου 2 εκατ. ευρώ, αποδόθηκαν στο Ίδρυμα “Παναγία Ακρωτηριανή”. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει έγκριση των περιβαλλοντικών μελετών, εξασφάλιση συμφωνιών χρηματοδότησης, ή άλλες συμφωνίες.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διακοπή των σχέσεων με το Ίδρυμα υποχρέωσε την Minoan να εγγράψει (για την χρήση του 2024) ζημία 42,5 εκατ. στερλινών (49 εκατ. ευρώ) λόγω της επανεκτίμησης της αξίας του ακινήτου στα βιβλία της, με τους ελεγκτές και το διοικητικό συμβούλιο να θεωρούν ότι πλέον τα έσοδα που θα μπορούσαν να ανακτηθούν από το ακίνητο δεν ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 56 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό στην οικονομική χρήση του 2023.

Η εταιρεία έχει γίνει αποδέκτης μιας μη δεσμευτικής προσφοράς από έναν εκ των πιστωτών της, την εταιρεία DAGG, μέσω της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών και νέων κεφαλαίων κίνησης. Σε αντάλλαγμα, η DAGG θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο (100%) των μετοχών.