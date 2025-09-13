Στην διάσωση ατόμων που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους προχώρησε το έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικου Κλιμακίου Σητείας το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα περίπου στις 8 το βράδυ υπήρξε ενημέρωση για δύο αλλοδαπούς Βελγους πολίτες, μια γυναίκα κι ένα άνδρα 60 ετών οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να διασχίσουν το φαράγγι της Κάτω Ζακρου, ωστόσο έχασαν τον προσανατολισμό τους και βρέθηκαν εκτός πορείας τελείως του φαραγγιού με αποτέλεσμα να είναι σε δύσκολη κατάσταση, σωματική λόγω κόπωσης και ψυχολογική.

Μέσω του 112, ενημερώθηκε το Κέντρο της Πυροσβεστικής και το Κλιμάκιο της Σητείας κι αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση πέντε ατόμων με επικεφαλής τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας κ Γιώργο Προεστακη. Έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν το ζευγάρι των Βελγων, με την συνδρομη κατοίκου της περιοχής.

Η βοήθεια των ανδρών της Πυροσβεστικης, στην μετακίνηση των δύο ατόμων ήταν καταλυτική δεδομένου ότι ήταν πολύ ταλαιπωρημένοι .

Συνοδεία των Πυροσβεστων επέστρεψαν στο αρχικό σημείο όπου είχαν αφήσει το όχημα τους κι αναχώρησαν όντας καλά στην υγεία τους , προσ το κατάλυμα όπου διαμένουν πραγματοποιωντας διακοπές στην περιοχή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά τη μία τα μεσάνυχτα .

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ