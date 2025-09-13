Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στη Σητεία

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στην περιοχή Καραβόπετρα Σητείας, πραγματοποιήθηκε δράση αφιερωμένη στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Με τη συνεργασία των εθελοντών, δημιουργήθηκε ειδικά διαμορφωμένος διάδρομος ώστε τα νεογέννητα χελωνάκια να οδηγηθούν με ασφάλεια προς τη θάλασσα, προσφέροντας σε όσους παρευρέθηκαν μια μοναδική εμπειρία.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου, κ. Τσιραόγλου Παναγιώτης, ο οποίος συνεχάρη τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη διαχρονική συμβολή τους και τόνισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.Τόνισε δε ότι η ΤΔ Λασιθίου θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους δράσεις

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και αισιοδοξίας, αποδεικνύοντας ότι η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης είναι εφικτή όταν ενώνονται οι δυνάμεις της κοινωνίας.

Για τη ΤΔ Λασιθιου

ο Πρόεδρος Φραγκάκης Κων/νος

Η Γεν. Γραμματέας Ραπάνη Ευαγγελία

