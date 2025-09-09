Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Άλσος Χλουβεράκη στη Σητεία για να παρακολουθήσετε την τελευταία τους παράσταση.

Είσοδος: 5 ευρώ