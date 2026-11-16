Την επόμενη σεζόν, γίνε μέλος της ομάδας του Daios Cove, ενός από τα κορυφαία πολυτελή resorts της Μεσογείου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης!

Για τη σεζόν 2027, αναζητούμε επαγγελματίες με πάθος για την αυθεντική φιλοξενία να ενισχύσουν τις ομάδες μας σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.

Βρείτε τη θέση που σας ενδιαφέρει:

Τμήματα F&B: Προσωπικό Service, Κουζίνας, Λάντζας.

Προσωπικό Service, Κουζίνας, Λάντζας. Τμήμα Spa & Wellness: Spa Therapists, Spa Receptionists, Fitness Instructors.

Spa Therapists, Spa Receptionists, Fitness Instructors. Τμήμα Housekeeping: Προσωπικό Ορόφων, Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων.

Προσωπικό Ορόφων, Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων. Τμήμα Front Office: Front Office Agents, Guest Relations Agents, Concierge, Grooms.

Front Office Agents, Guest Relations Agents, Concierge, Grooms. Τμήμα Kids Club: Υπάλληλοι Ψυχαγωγίας & Δημιουργικής Απασχόλησης (Παιδαγωγοί).

Υπάλληλοι Ψυχαγωγίας & Δημιουργικής Απασχόλησης (Παιδαγωγοί). Τεχνικό Τμήμα: Συντηρητές Βάρδιας.

Συντηρητές Βάρδιας.

Το Daios Cove προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.

Συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε διεθνή πρότυπα πολυτελούς φιλοξενίας.

Ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που επενδύει στους ανθρώπους του.

Πληροφορίες & Αιτήσεις:

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] , αναφέροντας τη θέση που σας ενδιαφέρει.

, αναφέροντας τη θέση που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας για να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28410 62643

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Make it magic at Daios Cove!