Στην ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, το Δήμο Ιεράπετρας εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.

Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και όλων των συναρμόδιων φορέων, με αντικείμενο την προετοιμασία της Περιφέρειας Κρήτης ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026–2027, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τον συντονισμό των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και άλλων έκτακτων αναγκών.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του πλημμυρικού κινδύνου και στην ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαραίτητων παρεμβάσεων και τόνισε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε περιοχές της Κρήτης, μεταξύ των οποίων ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα, αναδεικνύουν την ανάγκη εντατικοποίησης των προληπτικών δράσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης τρωτότητας.

Ο κ. Κουγιουμουτζάκης, κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημαντική συμβολή των σταθμών βάσης που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή των Φέρμων, διευκολύνοντας τον συντονισμό των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στον απεγκλωβισμό κατοίκων και επισκεπτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και στις επιπτώσεις τους σε τοπικό επίπεδο, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν στη διαχείριση του ζητήματος και την ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών από την Πολιτεία για την αντιμετώπισή του.