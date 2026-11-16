Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ» και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ», για 10η συνεχή χρονιά, συνεργάζονται με τους ιδιοκτήτες υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων για τη συλλογή ελαιοκάρπου από αρχαία δέντρα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης.

Η ελαιοσυλλογή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, ενώ η ελαιοποίηση θα γίνει με κοινή άλεση και ψυχρή έκθλιψη στο Συνεταιριστικό Ελαιουργείο Κεντριού Ιεράπετρας, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Η δράση συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, η οποία γιορτάζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελιάς ως στοιχείου πολιτισμού, διατροφής και αειφορίας. Φέτος, η συλλογή των ελιών θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές Πάνω Χωριό, Κάτω Χωριό, Κεντρί, Χριστός, Μακρυλιά, Ορεινό, Σχινοκάψαλα, Πεύκοι, Αγ. Στέφανο και Χρυσοπηγή.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Μακρυλιά η ελαιοσυλλογή από δύο υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα ηλικίας περίπου 2.500 ετών. Η πρόσβαση στα δέντρα θα γίνει μέσω μιας ιδιαίτερα όμορφης πεζοπορικής διαδρομής, η οποία ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο δίπλα στο καφενείο του χωριού και περνά μέσα από τα γραφικά δρομάκια της Μακρυλιάς. Η συλλογή του καρπού θα πραγματοποιηθεί με τον παραδοσιακό τρόπο, χειρωνακτικά και με βέργες, ενώ η ελαιοποίηση θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας, το οποίο προέρχεται από ορισμένες από τις αρχαιότερες ελιές του κόσμου. Το ελαιόλαδο θα διατεθεί σε συλλεκτικές συσκευασίες των 500 ml και 100 ml.

Τις επόμενες ημέρες θα βγεί το ακριβές πρόγραμμα της δράσης.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ελαιοποίησης του 2026, όσοι παραγωγοί διαθέτουν ελαιόδεντρα με περίμετρο κορμού τουλάχιστον 3,80 μέτρων, μετρούμενη σε ύψος 0,70 μέτρων από το έδαφος (εκτιμώμενης ηλικίας περίπου 800 ετών και άνω), μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την καταγραφή τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη, προστασία και βιώσιμη διαχείριση αυτού του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 693 240 3188 και 698 041 5717

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ: Μιχάλης Μπιτσάκης & ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ: Παύλος Δασκαλάκης