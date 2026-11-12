Δωρεά οργάνων πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά την απόφαση της οικογένειας ενός 72χρονου ασθενούς, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η δωρεά των νεφρών και των κερατοειδών του ασθενούς, προσφέροντας ελπίδα σε συνανθρώπους μας που αναμένουν μεταμόσχευση.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Βενιζελείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και παράλληλα την ευγνωμοσύνη της προς την οικογένεια του 72χρονου, ευχαριστώντας παράλληλα όσους συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης εκφράζοντας ανιδιοτελώς μία πράξη αγάπης και προσφοράς. Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Λαϊκού Νοσοκομείου και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία. Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)» τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καταλήγοντας πως «η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα».