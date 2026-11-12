Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.) Παναγιώτη Τσιάνο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργο Σφακιανάκη και τον ταμία Νίκανδρο Χαραλαμπάκη, καθώς και με τον Λιμενάρχη Ιεράπετρας Γιώργο Πατεράκη.

Στο επίκεντρο τέθηκαν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, οι επιχειρησιακές ανάγκες που προκύπτουν για τη διαχείρισή τους, καθώς και τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής φιλοξενίας και σίτισης των λαθρομεταναστών, τα προβλήματα που δημιουργούν, ενώ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η δημιουργία μόνιμης ή προσωρινής δομής στην Ιεράπετρα.

Κοινή θέση αποτέλεσε η ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης της Πολιτείας, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση του σοβαρού αυτού ζητήματος, την αποτελεσματική προστασία των θαλασσίων συνόρων και την αποτροπή νέων μεταναστευτικών ροών.