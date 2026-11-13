Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (European Week for Waste Reduction – EWWR), με τη δράση «Καστροπολιτεία των Παραμυθιών στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας», αναδεικνύοντας τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με οδηγό τη συλλογικότητα, την οικολογική συνείδηση και τη φαντασία, οι φετινές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Σητείας αποκτούν έναν ξεχωριστό περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Υλικά που θα κατέληγαν στα απορρίμματα αποκτούν νέα ζωή, μεταμορφώνονται σε παραμυθένια σκηνικά, γιορτινές κατασκευές και δημιουργικές διακοσμήσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την τέχνη, τον πολιτισμό και τη χαρά των Χριστουγέννων.

Η δράση φιλοδοξεί να μεταδώσει το μήνυμα οτι τίποτα δεν πάει χαμένο όταν υπάρχει φαντασία και διάθεση για δημιουργία. Μέσα από την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, καλλιεργείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προωθείται η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και ενισχύεται η αντίληψη ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Παράλληλα, η «Καστροπολιτεία των Παραμυθιών» αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της συμμετοχής, δημιουργώντας έναν κοινό τόπο έκφρασης, έμπνευσης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους.