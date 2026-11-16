Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στον Άγιο Νικόλαο την καλλιτεχνική ομάδα «IN Αρμονία», στο πλαίσιο συμπεριληπτικού εργαστηρίου έκφρασης και ενδυνάμωσης. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο συμμετοχής, δημιουργίας, επικοινωνίας και κοινωνικής σύνδεσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον φορέα «Αόρατη ΑΜΚΕ» (Invisible Disabilities) —τον οποίο ίδρυσαν η Κωνσταντίνα – Τάνυα Βασδάρη και η Δήμητρα Λέζη, καλλιτέχνιδα με αόρατη αναπηρία— και τελεί

υπό την αιγίδα/έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε τρεις περιοχές της Ελλάδας (Κρήτη, Αθήνα, Πάτρα), με την πρώτη φάση να ξεκινά από την Κρήτη, σε συνεργασία με την Ένωσή μας.

Στόχοι και αντίκτυπος της δράσης:

• Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής.

• Ανάδειξη της διαφορετικότητας ως δημιουργικής δύναμης.

• Βελτίωση της κινητικότητας, της αυτοπεποίθησης και της έκφρασης των συμμετεχόντων.

• Εκπαίδευση τοπικών εκπαιδευτών και εθελοντών.

Πρόγραμμα & Πληροφορίες Διεξαγωγής:

• Εργαστήριο: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου έως και Σάββατο 21 Νοεμβρίου |

Ώρες: 17:30 – 20:00

• Ανοιχτή παράσταση – παρουσίαση: Κυριακή 22 Νοεμβρίου | Ώρα: 11:30

• Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου

Δηλώσεις Συμμετοχής & Κόστος:

• Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν για τα μέλη της Ένωσης | 10€ για τα μη μέλη.

• Εγγραφές: Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο 6971780882.

Για να γνωρίσετε καλύτερα το έργο και τις δράσεις της ομάδας «IN Αρμονία» και της «Αόρατη ΑΜΚΕ», μπορείτε να επισκεφθείτε:

F: facebook.com/2025invisible

I: instagram.com/invisiblegreece