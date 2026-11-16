«Η μαμά λέει ναι, ο μπαμπάς λέει όχι. Ποιον να ακούσω;» Πώς διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες των γονέων χωρίς να βάζουμε τα παιδιά στη μέση Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Η Σχολή Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας συνεχίζει τις συναντήσεις της με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ουσιαστικό θέμα που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε οικογένειας.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου μας (Ναυμαχία), θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η μαμά λέει ναι, ο μπαμπάς λέει όχι. Ποιον να ακούσω;», με προσκεκλημένη ομιλήτρια την κ. Ελένη Σταράκη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Σικάγο (Γλωσσολογία). Τι συμβαίνει όταν οι γονείς διαφωνούν μπροστά στα παιδιά τους; Πώς επηρεάζουν οι διαφορετικές στάσεις και αποφάσεις το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών; Πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας χωρίς να τα φέρνουμε στη δύσκολη θέση να επιλέξουν πλευρά; Μέσα από τη συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε για τη σημασία της κοινής γονεϊκής στάσης, του αμοιβαίου σεβασμού και της ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Η παρουσία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σχολή Γονέων αποτελεί έναν χώρο ενημέρωσης, διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης, με κοινό στόχο την ευημερία και την υγιή συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας. Σας περιμένουμε όλους!