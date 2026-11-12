Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), μετατέθηκε για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Η παράταση των επτά (7) ημερών για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2026, δεν επαρκεί, απαιτείται ουσιαστικός χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Η εξέλιξη αυτή αν και δίνει μία μικρή χρονική ανάσα, δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, βρισκόμαστε λίγο πάνω από το μέσο της διαδικασίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Η μικρή αυτή χρονική μετάθεση των μόλις επτά (7) ημερών, δημιουργεί πρόσθετη πίεση και δυσκολίες, τόσο στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία καλούνται να διαχειριστούν σωστά και να ολοκληρώσουν έναν μεγάλο όγκο εκκρεμών αιτήσεων, όσο και στους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι υπόκεινται σε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, τα οποία ανακοινώνονται χωρίς να έχει ληφθεί υπόψιν η πραγματικότητα.

Όλα τα ΚΥΔ της Κρήτης, σε συνεργασία και συνεννόηση με τα ΚΥΔ της υπόλοιπης Ελλάδας, ζητάμε από την αρμόδια πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει σε ουσιαστική παράταση της προθεσμίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων, στον απαιτούμενο όγκο εργασίας και στις αντικειμενικές δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε αίτηση, ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις τους ότι κανένας παραγωγός δεν θα χάσει την επιδότησή του.

Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις με ορθότητα, χωρίς αποκλεισμούς και το σπουδαιότερο, χωρίς να μεταφέρεται το βάρος των δυσλειτουργιών του συστήματος στους παραγωγούς. Οι παραγωγοί και οι εργαζόμενοι στα ΚΥΔ, δεν μπορεί να καλούνται να επωμιστούν τις συνέπειες αδυναμιών του συστήματος και των αποφάσεων της διοίκησης της ΑΑΔΕ.

Ζητάμε υπευθυνότητα, σοβαρό σχεδιασμό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, με σεβασμό στον κόπο, στον χρόνο και στο εισόδημα των παραγωγών.

Για την Ένωση Σητείας

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης