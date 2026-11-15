Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ο νομός Λασιθίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενοικίων στην Κρήτη, κατά 8.4%, σε σχέση με το 2025.

Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης στο νομό Λασιθίου αυξήθηκε από 8 σε 8.67 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, παραμένοντας πάντως η χαμηλότερη στην Κρήτη. Αντίθετα, στις πωλήσεις κατοικιών η αύξηση περιορίστηκε στο 1.2%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να διαμορφώνεται στα 2.023 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.000 ευρώ το 2025.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ οι τιμές πώλησης κατοικιών στο Λασίθι παρουσιάζουν τη μικρότερη αύξηση μεταξύ των τεσσάρων νομών, τα ενοίκια καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, επιβαρύνοντας ολοένα περισσότερο τους ενοικιαστές. Διευκρινίζεται πάντως ότι πρόκειται για ζητούμενες τιμές αγγελιών και όχι απαραίτητα για τις τελικές τιμές των συναλλαγών.

ΛΕΩΝ.Κ.