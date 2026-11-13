Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της μια ακόμη απαιτητική χρονιά για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Στις πυρκαγιές έδωσαν ένα δύσκολο αγώνα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών, περιουσιών αλλά και του φυσικού πλούτου της περιοχής μας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου έκανε έναν απολογισμό. Μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για την εικόνα που διαμορφώθηκε στον Νομό Λασιθίου και τα δύσκολα περιστατικά που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η συζήτησή μας δεν περιορίστηκε μόνο στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επόμενη ημέρα, καθώς η ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου δεν σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να εφησυχάσουν ή να θεωρήσουν ότι παύουν να υπάρχουν κίνδυνοι.

Ο απολογισμός

Ο κ. Καλλιοντζής χαρακτήρισε την φετινή αντιπυρική περίοδο δύσκολη. Ανέφερε ότι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας καθώς και στο Τζερμιάδο κατάφεραν να πάνε πολύ καλά και σε αυτές τις περιοχές, η αντιπυρική κρίνεται επιτυχημένη.

Φέτος όμως, απασχόλησε ιδιαίτερα η περιοχή της Σητείας. Καταγράφηκαν πολλές πυρκαγιές, μεγάλα συμβάντα, συνεχόμενα ενώ πολλές φορές είχαν σε ένα εικοσιτετράωρο δύο διαφορετικές πυρκαγιές και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Στάθηκε και στην μεγάλη φωτιά στο Γούδουρα, που έκαψε περίπου δυόμισι χιλιάδες στρέμματα και στην πυρκαγιά στον Χώνο, που ξέσπασε τον Σεπτέμβρη και έκαψε και εκεί περίπου 2-2,5 χιλιάδες στρέμματα. Σημειώθηκαν και άλλες πυρκαγιές στην περιοχή της Σητείας και είχαν υψηλή επικινδυνότητα λόγω των καιρικών συνθηκών. Φέτος η διαχείριση στην περιοχή της Σητείας, αποδείχθηκε δύσκολη.

Στην Ιεράπετρα ανέφερε ότι ξέσπασε μια σημαντική πυρκαγιά αρχές του καλοκαιριού, στα Μπραμιανά. Αν και ήταν δύσκολη, κατάφεραν και την πρόλαβαν άμεσα και σε 3-4 ώρες δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Αντίστοιχα, στην περιοχή της Κριτσάς, που ξέσπασε πυρκαγιά πλησίον των κατοικιών κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να την περιορίσουν και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Θεωρεί λοιπόν ότι πλην της Σητείας, στον υπόλοιπο Νομό κρίνεται πλήρως επιτυχημένη η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των πολιτών.

Ερωτηθείς εάν μονάχα φέτος εντοπίστηκε το πρόβλημα στην περιοχή της Σητείας ή εάν το ίδιο μοτίβο υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια ανέφερε ότι κάθε περιοχή του Νομού έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την αιτία των ενάρξεων των πυρκαγιών και ανάλογα την συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Οι μορφολογικές συνθήκες δεν είναι οι ίδιες σε όλο τον Νομό. Διαχρονικά η περιοχή της Σητείας, κατέγραφε περισσότερους ανέμους. Στάθηκε και στη διαφορετική της μορφολογία που χαρακτηρίζεται από χορτολιβαδικές εκτάσεις και στο ότι οι πυρκαγιές εκεί προχωρούν εξαιρετικά γρήγορα και μέσα σε 1-2 ώρες έχουν καλύψει αποστάσεις που ενδεχομένως σε άλλες περιοχές μπορεί να χρειαστούν 7-8 ώρες για να καλυφθεί αυτή η απόσταση.

Κάνοντας μια σύντομη σύγκριση των περιστατικών που καταγράφηκαν στον Νομό, ο Διοικητής επισημαίνει ότι στη Σητεία καταγράφηκε η πλειονότητα των περιστατικών.

Η δημιουργία του Α.Κ.Α.Ε.

Το θετικό στοιχείο ωστόσο, πρόσθεσε, είναι ότι με την δημιουργία του Ανακριτικού Κλιμακίου (Α.Κ.Α.Ε.) στην πλειονότητα των συμβάντων εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ανέφερε ο Διοικητής ότι «με την δημιουργία του Α.Κ.Α.Ε. έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι. Τα αποτελέσματα αυτού, θα φανούν τα επόμενα χρόνια.»

Συμβολή των drone και νέα οχήματα

Ο Διοικητής αναγνώρισε ότι η βοήθεια των drone, τόσο στο Σελάκανο όσο και στο Βαθύ ήταν πολύ σημαντική για την επιτήρηση και κρίνεται εξαιρετικά θετική η συμβολή τους. Μάλιστα το Πυροσβεστικό Σώμα κινείται προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης ενός ακόμη drone στο Νομό Λασιθίου, του χρόνου.

Φέτος, παρελήφθησαν εντός του καλοκαιριού 7-8 καινούρια οχήματα, ενώ αισιοδοξεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παραλάβουν και άλλα. Στάθηκε και στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»: πλέον υπάρχει μεγάλος εκσυγχρονισμός στα οχήματα και σε αριθμό, αλλά και σε στόλο.

15 πυροσβέστες θα έρθουν στο Ν. Λασιθίου

Μετά την προκήρυξη για την πρόληψη 600 πυροσβεστών ανά την Ελλάδα, ο Νομός Λασιθίου ετοιμάζεται να υποδεχτεί 15 πυροσβέστες προς τα τέλη του Δεκέμβρη. Αυτή την περίοδο βρίσκονται για εκπαίδευση στην Τρίπολη, η οποία και θα διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου ενώ στη συνέχεια τα 15 άτομα αυτά, θα διαμοιραστούν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Ο κ. Καλλιοντζής ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τη Πολιτική Ηγεσία από το νέο έτος επίκειται νέος διαγωνισμός, στον οποίο θα προσληφθούν, άλλα 600 άτομα. Από αυτό τον διαγωνισμό πρόκειται να ενισχυθεί εκ νέου και ο Νομός Λασιθίου. Ο Διοικητής σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές αποτελώντας τα πρώτα σκαλοπάτια για να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Σημαντική η βοήθεια των εθελοντών

Ο κ. Καλλιοτζής, στάθηκε στη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν όλοι οι εθελοντές συμβάλλοντας ενεργά στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Επεσήμανε ότι στο Νομό Λασιθίου η προσφορά των εθελοντών είναι άκρως συγκινητική.

Σχολίασε ότι στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει η Ομάδα Διάσωσης που επιχειρεί σε πολλαπλά συμβάντα και όχι μονάχα σε πυρκαγιές αλλά και σε διασώσεις κλπ. Στη Σητεία υπάρχει η ΕΔΕΑΚ, όπου όποτε προκύψει κάποιο περιστατικό ενεργοποιούνται και προσφέρουν τη βοήθειά τους. Στην Ιεράπετρα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 5-6 εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν τα μέγιστα επιχειρώντας ακόμη και εκτός Ιεράπετρας.

Υπογράμμισε όμως ότι οι ομάδες αυτές βοηθούν πολύ και στην πρόληψη. Όταν δηλαδή καταγράφονται υψηλοί δείκτες επικινδυνότητας βγάζουν και εκείνοι περίπολα διπλασιάζοντας έτσι την εποπτεία και τις δυνάμεις. Η πολιτεία ξεκίνησε να αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια και ενίσχυσε τις εθελοντικές ομάδες προσφέροντας στολές και μηχανήματα, όπως είπε ο Διοικητής.

Ανέφερε ότι ακόμη δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο η βοήθεια αυτή που προσφέρεται ενώ θεωρεί πως εφόσον ξεκίνησε από την πολιτεία να αναγνωρίζεται η προσπάθεια όλων αυτών των εθελοντών θέλει να πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια η υποστήριξη που θα λάβουν θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Μπορεί η αντιπυρική περίοδος να ολοκληρώθηκε, όμως οι κίνδυνοι εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, δεν έχουν εκλείψει. Ο Διοικητής είπε ότι την περίοδο του χειμώνα πολλοί τείνουν να πραγματοποιούν αγροτικές εργασίες, κλαδεύοντας για παράδειγμα τις ελιές και καίγοντας τα ξύλα. Αυτό που ζητά ο κ. Καλλιοντζής είναι να ενεργοποιείται η κοινή λογική. Ήδη εκτός της αντιπυρικής περιόδου έχουν κοπεί δύο πρόστιμα.

Ο διοικητής, τονίζει ότι παρ’ όλο που έχει ολοκληρώθηκε η αντιπυρική, όσοι καίνε πρέπει να το κάνουν υπό προϋποθέσεις. Σημαντικό όταν κάποιος καίει είναι να μην υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, αλλά και να υπάρχει πάντα νερό δίπλα του. Σημείωσε ότι στο Νομό μας υπάρχει μια πρακτική όπου πολίτες καίνε, δεν έχουν νερό μαζί τους και φεύγουν αφήνοντας την φωτιά να καίει.

Διευκρινίζει όμως, ότι μπορεί όταν οι πολίτες φεύγουν να υπάρχει άπνοια, ενώ μπορεί ακόμη και δύο μέρες μετά να σηκώσει αέρας, τα κάρβουνα να μην έχουν σβήσει πλήρως και με τις σπίθες να προκληθεί πυρκαγιά. «Όσοι βάζουν φωτιά θα πρέπει να το κάνουν με προσοχή κι αφού το επιτρέπουν οι συνθήκες ενώ για να φύγουν θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχει σβήσει», επεσήμανε ο Διοικητής.

Ο κ.Καλλιoντζής, εξήγησε ότι τα λάθη που παρατηρούνται πιο συχνά είναι οι πολίτες να καίνε με πολύ άνεμο, να μην είναι καθαρισμένη η περιοχή τριγύρω από το σημείο που έχουν ανάψει φωτιά. Πως κάποιοι φεύγουν πριν βεβαιωθούν ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά. Επίσης, εξηγεί ότι θα πρέπει τακτικά να καθαρίζονται τα τζάκια και οι καμινάδες.

Ο Διοικητής συμβούλεψε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν την κοινή λογική στις πράξεις τους. Θεωρεί ότι εάν αυτό εφαρμοστεί, θα γλιτώσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών, όποια και αν είναι αυτά.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ