Στην τοποθέτησή του ο κύριος πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, απέδειξε για άλλη μία φορά πώς δεν τον ενδιαφέρει η ουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αντί να δώσει πολιτικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έκανε παροχές με ξένα λεφτά.

Έδωσε τη δυνατότητα στους δήμους με απόφαση δημοτικών συμβουλίων να αυξάνουν το τέλος παρεπιδημούντων κατά 0,25%.

Δηλαδή μια νέα φορολόγηση στον πολίτη καταναλωτή.

Ο πρωθυπουργός αυτό το θεωρεί επιχορήγηση στους Δήμους.!!!!

Απλά δηλαδή κοροϊδεύει.

Επίσης υποσχέθηκε 200 εκατομμύρια ετησίως για αστική οδοποιία.

Αλλά όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Από ένα ειδικό τέλος το οποίο θα θεσπιστεί” έν καιρώ….”

Δηλαδή ποιος θα το πληρώνει πάλι το “ειδικό τέλος”;

Μα ποιος άλλος; Ο φορολογούμενος.

Είπε βέβαια ότι θα δώσει 50 εκατομμύρια για προμήθεια μπαταριών στους δήμους που έχουν ΑΠΕ.

Ξέχασε βέβαια ότι αφού στην ουσία κατήργησε τις ενεργειακές κοινότητες των δήμων δεν υπάρχουν δήμοι με ΑΠΕ.

Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη ,ο κύριος Ανδρουλάκης κατέστησε σαφές ότι, στα θέματα που απασχολούν τη τοπική αυτοδιοίκηση και τα οποία έχουν να κάνουν το προσωπικό, τις αρμοδιότητες, την επιπλέον χρηματοδότηση για επιπλέον αρμοδιότητες, τις ενεργειακές κοινότητες, το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων κλπ, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει πολιτική λύση, με βασικό στόχο τη στήριξη της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας.

Ζήτησε επίσης ένα μέρος του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (ΤΑΚΚ), το οποίο είναι ένας φόρος που επέβαλε με τον Ν.5073/2023 ο κύριος Μητσοτάκης να μην το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου η κυβέρνηση.

Θα πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό του συγκεκριμένου τέλους να επιστρέφει στους δήμους .

Το τέλος πληρώνεται από τις επισκέπτες που διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία κλπ.

Άρα δικαιούνται- “ηθικώ δικαίω”- ένα μέρος αυτού του ποσού οι δήμοι για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Πλημμύρες , πυρκαγιές κλπ

Για το 2024 και τα 2025 το κράτος εισέπραξε περίπου 1 δις από αυτό το τέλος.

Τι πήραν οι δήμοι; ΤΙΠΟΤΑ.

Το ετήσιο ποσό του (ΤΑΚΚ) αντιστοιχεί περίπου στο 30% της χρηματοδότησης του κράτους, μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) προς τους δήμους.

Αν παραδείγματος χάρη το 40% του ποσού που εισέπραξε το κράτος το 2024 και 2025 αποδίδονταν στους δήμους, οι δήμοι θα είχαν μία επιπλέον χρηματοδότηση 200 εκατομμύρια ετησίως.

Πόσα αντιπλημμυρικά έργα θα μπορούσαν να κάνουν οι δήμοι με αυτά τα χρήματα;

Κάποια από αυτά τα εκατομμύρια θα τα εισέπρατταν και οι δήμοι του νομού μας.

Θα σώζονταν περιουσίες με τις παρεμβάσεις που θα έκαναν.

Δυστυχώς αυτά τα χρήματα παρέμειναν στο κεντρικό κράτος, το οποίο τα διαχειρίστηκε κατά το δοκούν.

ΠΧ. πληρώνοντας αποζημιώσεις στους εργολάβους του ΒΟΑΚ.

Το τουριστικό προϊόν χρηματοδοτεί αλλά τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται δυστυχώς στις τοπικές κοινωνίες, μέσω παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να κάνουν οι δήμοι, οι οποίοι επιφορτίζονται τις αυξημένες απαιτήσεις που οφείλονται στον τουρισμό. Απορρίμματα, ύδρευση , αποχέτευση, φωτισμό κλπ

Ο κύριος Μητσοτάκης απέδειξε για άλλη μία φορά ότι το ” επιτελικό κράτος” , στην ουσία είναι συσσώρευση χρημάτων και αρμοδιοτήτων στην κεντρική εξουσία και μοίρασμα στη συνέχεια κατά το “δοκούν.”

Η Νέα Δημοκρατία θέλει δήμους που ζητούν και παρακαλούν περιμένοντας…

Αυτό δεν είναι όμως αυτοδιοίκηση είναι ετεροδιοίκηση.

Το ΠΑΣΟΚ θέλει δήμους που αποφασίζουν και υλοποιούν.

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην δήμαρχος Σητείας