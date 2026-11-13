Ένα σημαντικό σκακιστικό ραντεβού για αθλητές κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου φιλοξενεί ο Άγιος Νικόλαος, με τη διοργάνωση του Agios Nikolaos Chess Open 2026 από τον Σκακιστικό Όμιλο Α.Ο. ΛΑΤΩ.

Πρόκειται για τουρνουά κλασικού σκακιού, αξιολογημένο από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρία αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, στις 21 Νοεμβρίου, 28-29 Νοεμβρίου και 5-6 Δεκεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στην Πλαζ ΕΟΤ.

Η διοργάνωση εντάσσεται στη σειρά ΛΑΤΩ Chess Grand Prix 2026/2027, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σκακιστικής δραστηριότητας στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στην Κρήτη, δίνοντας τη δυνατότητα σε σκακιστές και σκακίστριες να αποκτήσουν αγωνιστικές εμπειρίες και να διεκδικήσουν βαθμούς σε επίσημα αξιολογημένους αγώνες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές, ανεξαρτήτως ηλικίας και βαθμολογίας ELO, με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή ενεργού αθλητικού δελτίου της ΕΣΟ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το Ελβετικό Σύστημα, σε πέντε, έξι ή επτά γύρους, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών, ενώ ο χρόνος σκέψης θα είναι 90 λεπτά, με πρόσθετο χρόνο 30 δευτερολέπτων ανά κίνηση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νικητής της διοργάνωσης θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Σκακιού Αγίου Νικολάου για το 2026. Οι τρεις πρώτοι θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 100, 60 και 40 ευρώ αντίστοιχα, μαζί με κύπελλο ή μετάλλια, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές βραβεύσεις για την πρώτη γυναίκα και τις ηλικιακές κατηγορίες U16, U12 και U8.

Το παράβολο συμμετοχής ανέρχεται στα 25 ευρώ, ενώ υπάρχει ειδική μειωμένη χρέωση για αδέλφια. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 20:00.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρώνουν βαθμούς για τη συνολική κατάταξη του ΛΑΤΩ Grand Prix, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027, αναδεικνύοντας τους νικητές της σειράς.