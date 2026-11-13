Μετά την αρκετά ενδιαφέρουσα πρεμιέρα, το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική, στην οποία δεν υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι, μεταξύ ομάδων με πρωταγωνιστικές βλέψεις. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την Κυριακή, με την αυλαία να ανοίγει στις 10.30 και το παιχνίδι Θύελλα Ιεράπετρας-Πύργος Καλού Χωριού, στις 11.00 ΟΦΙ Β-Οροπεδιακός και ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιεράπετρας, ενώ στις 15.00 θα γίνει η συνάντηση για τις ομάδες της Σητείας Νίκη Β και Ποσειδώνα. Ρεπό έχει ο ΠΑΟ Κρούστα, στο 3-0 α.α. με την ΑΕ Λακωνίων.

Β’ ΕΠΣΛ

2η αγωνιστική

Κυριακή,

10.30

Γήπεδο «Μισεδάκειο», Θύελλα-Πύργος Καλού Χωριού

11.00

Γήπεδο Γρα Λυγιάς, ΟΦΙ Β-Οροπεδιακός

Στάδιο Σητείας, ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιεράπετρας

15.00

Στάδιο Σητείας, Νίκη Β-Ποσειδώνας Σητείας

ΑΕ Λακωνίων-ΠΑΟ Κρούστα (δεν θα διεξαχθεί)

Η βαθμολογία

1.Ποσειδώνας Σητείας 1-0-0 (5-0) 3

2.Οροπεδιακός 1-0-0 (5-2) 3

3.Νίκη Σητείας Β 1-0-0 (3-0) 3

4.Πύργος Καλού Χωριού 1-0-0 (2-0) 3

5.ΠΑΟ Κρούστα 1-0-0 (2-1) 3

6.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-1 (1-2) 0

7.ΑΟ Σκοπής 0-0-1 (0-2) 0

8.Απόλλων Ιεράπετρας 0-0-1 (2-5) 0

9.ΟΦΙ Β 0-0-1 (0-5) 0

10.ΑΕ Λακωνίων 0-0-1 (0-3) 0