Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησαν οι αρχές. Ειδικότερα, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα.

Η σύλληψη τουw έγινε μετά από στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής. Ειδικότερα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών πραγματοποιούσαν έρευνες στο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων στο Κολωνάκι, από όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξη ότι αυτός κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η ιατρός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο επίμαχο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι : «Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών».