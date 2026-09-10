Η αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου, η ζήτηση για μετακινήσεις, τα κυκλοφοριακά ζητήματα που καταγράφονται στην πόλη αλλά και η καθημερινότητα των επαγγελματιών οδηγών ταξί ήταν μερικά από τα θέματα που ανέδειξαν μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Ραδιοταξί και συγκεκριμένα οι κ. Μανόλης Βλάσσης και Αλκίνοος Μπάρδης. Σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι οδηγοί ταξί έχουν άμεση καθημερινή εικόνα της κίνησης της πόλης, των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών αλλά και των ζητημάτων που προκύπτουν στους δρόμους. Ο κ. Βλάσσης και ο κ.Μπάρδης μίλησαν για μια σειρά ενδιαφερόντων ζητημάτων που αφορούν και επηρεάζουν τον κλάδο τους.

Για την κίνηση των ταξί αυτή την περίοδο και για μια εκτίμηση σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο ανέφεραν ότι φέτος η σεζόν δεν κυλά το ίδιο καλά με την περσινή. Θεωρούν ότι σε τοπικό επίπεδο φέτος υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με την ποιότητα των επισκεπτών μας- κάτι που δεν επηρεάζει μονάχα τα ταξί αλλά και την τοπική αγορά στο σύνολό της.

Θεωρούν πως η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά δεν πρέπει να γίνεται καθώς κάθε σεζόν είναι εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη και τα δεδομένα μεταβάλλονται. Κάθε χρονιά προκύπτουν ζητήματα που επηρεάζουν την έκβαση της κάθε σεζόν στο σύνολό της- όχι μονάχα ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά.

Οι ώρες αιχμής

Όσον αφορά τις ώρες αιχμής για την κίνηση των ταξί, ενημέρωσαν ότι αυξημένη ζήτηση παρατηρείται τις πρωινές ώρες (και για 1-2 ώρες διάρκεια), ενώ η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες κυρίως δηλαδή μετά τις 18:00 και μέχρι τις 22:00. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζει μεγαλύτερη ζήτηση καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να μετακινηθούν προς εστιατόρια και χώρους εστίασης και διασκέδασης προκειμένου να απολαύσουν το βραδινό τους ή να πραγματοποιήσουν τη νυχτερινή τους έξοδο.

Δημοφιλείς προορισμοί

Το εύρος εξυπηρέτησης και ενδιαφέροντος των επισκεπτών κυμαίνεται από την Πλάκα, που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, έως το Καλό Χωριό. Τα τελευταία δυο χρόνια το Βούλισμα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των επισκεπτών. Βοηθά και σε αυτό μια μεγάλη επιχείρηση που έχει ανοίξει στην περιοχή, την οποία φαίνεται πως οι επισκέπτες την προτιμούν ιδιαίτερα.

Για τον ΒΟΑΚ

Δεν γινόταν η συζήτηση να μην οδηγηθεί και στην πρωτοφανή κατάσταση, η οποία επικρατεί για τα τοπικά δεδομένα με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΒΟΑΚ. Οι οδηγοί ταξί, εάν βγουν εκτός του Αγίου Νικολάου και κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο τόνισαν πως αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα

. Σχολίασαν όμως πως επειδή καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους και παρατηρούν τους ρυθμούς εξέλιξης των εργασιών αυτών, αντιλαμβάνονται ότι μέρα με τη μέρα υπάρχει διαφορά και οι ρυθμοί των εργασιών είναι αυξημένοι.

Ανάγκη για διπλή κυκλοφορία στον παραλιακό

Συζητήσαμε και αναφορικά με τον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου. Όπως είπαν, «εάν γινόταν, θα θέλαμε ακόμη και αύριο να γίνει διπλής κατεύθυνσης ο παραλιακός». Σημείωσαν πως αυτό είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί ιδιαίτερα και μάλιστα το έχουν συζητήσει και με την παλαιότερη δημοτική αρχή.

Εξήγησαν ότι αυτή τη στιγμή, οι έξοδοι της πόλης είναι δύο και ότι ο παραλιακός λειτουργούσε σαν μια έξτρα έξοδος, που εξυπηρετούσε ιδιαίτερα όλους τους οδηγούς ταξί αλλά και όχι μόνο. Μάλιστα σχολίασαν πως, από όταν σταμάτησε η διπλή κυκλοφορία του παραλιακού, τα προβλήματα ήταν αισθητά.

Υπενθύμισαν ότι παλαιότερα είχαν προτείνει όλη η οδός Στρατηγού Κόρακα να γίνει άνοδος, έτσι ώστε να φεύγουν από εκεί τα αυτοκίνητα καθώς δεν υπήρχε πλέον η επιλογή του παραλιακού. Όμως έγινε έξοδος το μισό κομμάτι δηλαδή η οδός Ερυθρού Σταυρού και η Στρατηγού Κόρακα παρέμεινε κάθοδος, κάτι το οποίο -αναφέρουν- εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί.

Για το Συνεταιρισμό

Η βασική προτεραιότητα του Συνεταιρισμού τόνισαν πως εξακολουθεί να είναι η εξυπηρέτηση τόσο του τοπικού κοινού, όσο και των τουριστών όχι μονάχα στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και της χειμερινής περιόδου. Περιγράφοντας την καθημερινότητά τους, αποκάλυψαν πως το τάμπλετ παραμένει ανοικτό 24ώρες το 24ωρο ακόμη και στα κομοδίνα του κρεβατιού τους, για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες ιδιαίτερα τον χειμώνα και ότι το καλοκαίρι υπάρχουν όλο το 24ωρο διαθέσιμα ταξί στην πιάτσα.

Σα συνεταιρισμός καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες του κόσμου και να κρατούν σταθερό και ικανοποιημένο το πελατολόγιό τους. Προσφορά και ζήτηση νέων ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο των ταξί υπάρχει.

Προτιμούν τα ταξί για ασφαλή επιστροφή

Το τελευταίο διάστημα αρκετή είναι και η νεολαία που προτιμά να μπει σε ένα ταξί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο που συνδυάζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Επειδή το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι είναι πιο αυστηροί και καθώς είχαν σημειωθεί κάποια περιστατικά, κάποιοι προτιμούν να επιστρέψουν με ταξί, μια επιλογή που, οι οδηγοί χαρακτήρισαν πολύ πιο λογική και ασφαλής για όλους.

Οι δυσκολίες και τα παράπονα

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου υπογραμμίζουν πως έχει επηρεάσει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά τους. Άλλωστε αποτελεί ένα από τα κύρια έξοδά τους και ένα μεγάλο αγκάθι.

Οι καθημερινές δυσκολίες της δουλειάς τους επικεντρώνονται στην υψηλή κίνηση στους δρόμους, ενώ στις βραδινές βάρδιες καλούνται να διαχειριστούν -όπως αναφέρουν- συμπεριφορές πελατών, οι οποίες δεν είναι αυτές που αρμόζουν.

Με έναν αστερίσκο, αλλά και παράπονο ανέφεραν ότι οι τοπικές αρχές είχαν «στήσει επιχείρηση» με επίκεντρο τις υπερχρεώσεις. Μάλιστα, όπως σχολίασαν, δόθηκε και τίτλος στην επιχείρηση αυτή λες και πρόκειται, όπως μας είπαν, για ένα κλάδο λωποδυτών. Εξέφρασαν ότι δεν έχουν δει αντίστοιχα τον ίδιο ζήλο προς τον υπόλοιπο κλάδο γενικότερα των μεταφορών.

Τα ταξί δεν είναι ενάντια στην αστική συγκοινωνία, αλλά εξήγησαν ότι είχαν αναφέρει στη Δημοτική Αρχή ότι τα ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε αντίκρισμα. Είχαν ζητήσει και κάποιες διορθώσεις. Θεωρούν πως δεν γίνεται σε μια τουριστική περιοχή, να υπάρχουν δωρεάν δρομολόγια για όλους τους ανθρώπους. Για τους ντόπιους θα μπορούσε να λειτουργεί δωρεάν η αστική συγκοινωνία, αλλά σε γενικότερο επίπεδο θα έπρεπε να λειτουργεί πιο ελεγχόμενα. Ας πούμε, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν οι λεγόμενες city cards, που οι επισκέπτες τις πληρώνουν και αγοράζοντας αυτές τις κάρτες μπορούν να μετακινηθούν.

Ο κλάδος των ταξί φαίνεται, όπως αναφέρουν, να μην λαμβάνει το ενδιαφέρον που θα ήθελαν καθώς, όπως υποστήριξαν, κάποιες από τις Τοπικές Αρχές δείχνουν να μην ενδιαφέρονται καθόλου.

Ένα ζήτημα που τους απασχολεί ιδιαίτερα παραμένουν οι πιάτσες. Όπως δήλωσαν, ζητούν στοχευμένα πράγματα επιδιώκοντας συγκεκριμένες στάσεις στάθμευσης δεδομένου και του μεγάλου αριθμού ταξί. Όμως, «δυστυχώς κάθε φορά δεν βρίσκουμε απλά κλειστές πόρτες, αλλά τοίχο», μας είπαν χαρακτηριστικά.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ