Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εκπροσωπώντας την Άννα Βίσση τοποθετείται δημόσια για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη σχέση των δύο καλλιτεχνών και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026.

Σε δήλωσή του ο δικηγόρος της τραγουδίστριας απαντά στα όσα υποστήριξε η πλευρά του Νίκου Καρβέλα.

Η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα είχε αναφέρει ότι… «Ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία».

«Δε μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση για απαγόρευση τραγουδιών»

«Όσα –για πρώτη και τελευταία φορά– η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων.»

Πηγή: in.gr