Με μια ξεχωριστή γιορτή γεμάτη μουσική, χορό, κρητικές γεύσεις και τοπικά προϊόντα τιμήθηκε στον Μακρύ Γιαλό η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, αναδεικνύοντας την παράδοση, τη γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Ιεράπετρας και του Δήμου Σητείας, παρουσία των Δημάρχων Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη και Σητείας κ. Γεωργίου Ζερβάκη. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Διοικητικών – Οικονομικών – Εκπαίδευσης και Τουρισμού κ. Γεώργιος Χατζάκης, ενώ παρευρέθηκε η Βουλευτής Λασιθίου κα Κατερίνα Σπυριδάκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αγίου Στεφάνου, Σταυροχωρίου, Καλού Νερού και Λιθινών, καθώς και τοπικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορείς.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας στον χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων.

«Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εδώ στον Μακρύ Γιαλό, μια περιοχή όπου χτυπά η καρδιά του τουρισμού και η οποία αποτελεί έναν σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δήμου Σητείας.

Με τον Δήμο Σητείας και τον Δήμαρχο κ. Ζερβάκη έχουμε αναπτύξει μια ουσιαστική συνεργασία, όχι μόνο σε θέματα τουρισμού, αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την προοπτική της περιοχής. Ο Μακρύς Γιαλός έχει μεγάλη δυναμική στον τουρισμό, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν ιδιαίτερα σημαντικό πρωτογενή τομέα και έντονη εμπορική δραστηριότητα. Είναι μια περιοχή με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ήδη εργαζόμαστε, μέσα από παρεμβάσεις και έργα υποδομής, για να δημιουργήσουμε ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον».