Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου/Κλιμάκιο Σητείας δύο ημεδαποί ηλικίας 23 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους δύο ημεδαπούς και ακολούθησε έρευνα στην οικία του 24χρονου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

11 αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) περιέχουσες συνολική ποσότητα κοκαΐνης 13,6 γραμμαρίων,

54,9 γραμμάρια κάνναβης,

1τρίφτης κάνναβης,

1 ζυγαριά ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

χρηματικό ποσό των 1.245 ευρώ

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.