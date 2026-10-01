Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο ΑΟΑΝ, γνωστοποιώντας τη συμφωνία με τον 21χρονο ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Μερκουλίδη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή και έρχεται στον Άγιο Νικόλαο έχοντας καταγράψει μία γεμάτη σεζόν με τον Εργοτέλη στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου, καθώς και στο Κύπελλο ΕΠΣΗ.

Ο Μερκουλίδης αποτελεί προϊόν των τμημάτων υποδομής του Εργοτέλη, έχοντας περάσει από τις μικρές ομάδες και τους Νέους Εργοτέλη. Τη σεζόν 2022-2023 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν φόρεσε τη φανέλα του Γιούχτα.

Ο ΑΟΑΝ καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο Μερκουλίδη στην ομάδα του Αγίου Νικολάου και του εύχεται καλή αγωνιστική σεζόν, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.