ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Ένα Απλό Ατύχημα», πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 21:30 ξεκινούν οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών για την χειμερινή περίοδο 2026/2027, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Για την πρεμιέρα των προβολών έχει επιλεγεί η πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν «Ένα Απλό Ατύχημα – It Was Just An Accident», που απέσπασε τον ‘Χρυσό Φοίνικα’ στο φεστιβάλ Καννών. Είναι Ιρανικής παραγωγής 2025, διάρκειας 105΄ και κατάλληλη άνω των 15 ετών. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος διεθνώς Τζαφάρ Παναχί και πρωταγωνιστούν οι: Βαχίντ Μομπασερί, Μαριάμ Αφσαρί, Εμπραχίμ Αζίζι. Γενική είσοδος 6 ευρώ.

Πρόκειται για ένα αλληγορικό δράμα και πολιτικό θρίλερ, με υποδόριο χιούμορ και ευρηματικές αφηγηματικές ιδέες. Ξεκινά με το αυτοκίνητο όπου ταξιδεύει μια χαρούμενη τριμελής οικογένεια γυρίζοντας στο σπίτι. ΄Ολα είναι όμορφα μέχρι που «ένα απλό ατύχημα» με θύμα ένα σκύλο θα τους αναγκάσει να κατευθυνθούν σε μια κοντινή αποθήκη για να ζητήσουν βοήθεια. Όμως εκεί θα συμβεί ένα πραγματικό και όχι τόσο απλό «ατύχημα»: ο ιδιοκτήτης της αποθήκης θα αναγνωρίσει στον πατέρα της οικογένειας τον σκληρό βασανιστή του όταν ήταν πολιτικός κρατούμενος, από τον ήχο που κάνει το ψεύτικο πόδι του… Αγανακτισμένος και εκτός εαυτού, ακολουθεί τον ανακριτή του(;), τον απάγει και τον μεταφέρει σε ένα ερημικό μέρος με σκοπό να τον σκοτώσει. Τελικά όμως διστάζει και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια των συγκρατουμένων του, για να πιστοποιήσουν την πραγματική του ταυτότητα.

Στο 24ώρο που ακολουθεί οι αυτοσχέδιοι απαγωγείς ταξιδεύουν μέσα στην Τεχεράνη με τον βασανιστή κλεισμένο σε ένα κουτί (απόντα κι όμως παρόντα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας) και τις μνήμες από τη φυλακή να επιστρέφουν σε κύματα. Κάθε τους στάση γίνεται μια μικρή ιστορία παραλογισμού – για την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά και για το ιρανικό καθεστώς, καθώς αντιμέτωποι με ένα βαθιά διεφθαρμένο κράτος βρίσκονται διαρκώς «έγκλειστοι» σε μικρότερες ή μεγαλύτερες φυλακές.

Ο Τζαφάρ Παναχί, (καταδικασμένος και πάλι σε φυλάκιση για αντικυβερνητική προπαγάνδα, αλλά παρόλα αυτά επέστρεψε στο Ιράν λόγω του πολέμου), θα κλείσει αυτήν την τρελή διαδρομή με ένα ανατριχιαστικό φινάλε, που συνοψίζει την θέση του απέναντι σε έναν κόσμο που προτάσσει το μίσος και την τυφλή οργή για εκδίκηση, ξεχνώντας έννοιες όπως η συγχώρεση και η εξιλέωση.

Εναλλάσσει έντεχνα τον κλειστό και τον ανοιχτό χώρο, κρατάει ένα σφιχτό, αγωνιώδες διηγηματικό τέμπο, χειρίζεται δημιουργικά τον ήχο και ενορχηστρώνει μεθοδικά μια κλιμακούμενη αντιπαράθεση ζωντανών χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αριστούργημα που είναι ταυτόχρονα μια ηχηρή πράξη αντίστασης απέναντι σε ένα καθεστώς αλλά και μια μεγαλειώδης εναλλακτική στο μίσος και την τυφλή εκδίκηση.