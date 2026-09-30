Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη νομιμοποίησης του λιμενοβραχίονα στη Νήσο Χρυσή» συνυπέγραψαν σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ιεράπετρας Μαρία Φραντζεσκάκη.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάθεση και εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική και διοικητική τακτοποίηση της υφιστάμενης προβλήτας στη θέση «Βουγιού Μάτι». Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση, ακτομηχανική και λιμενική μελέτη, καθώς και περιβαλλοντική μελέτη για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Παράλληλα με τη νομιμοποίηση, προβλέπεται η διαπλάτυνση του λιμενοβραχίονα κατά 1,5 μέτρο, με στόχο την ασφαλή προσέγγιση σκαφών που μεταφέρουν ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και τον Δήμο Ιεράπετρας. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιεράπετρας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των μελετών εκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2028 .

Όπως τονίστηκε, με τη συνεργασία αυτή διασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές και τίθεται ένα αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας για το οικοσύστημα της νήσου Χρυσή.