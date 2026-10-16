Στην απόκτηση τερματοφύλακα προχώρησε η Νίκη Σητείας όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο 20χρονος τερματοφύλακας (γεν. 2006), με ύψος 1,91 μ., αποτελεί μία από τις ιδιαίτερα ελπιδοφόρες παρουσίες της νέας γενιάς κάτω από τα δοκάρια. Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της ΑΕ Κρητών, συνέχισε στην Κ17 της ΑΕΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε με την Κ19 του ΟΦΗ, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο υποδομών Super League 1.

Στη συνέχεια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας στην Κύπρο αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στην Καβάλα, τελευταίος του σταθμός η ομάδα του Α.Ο Παλληξουριακός στη Γ’εθνικη από όπου και αποκτήθηκε.

Με υψηλές παραστάσεις για την ηλικία του, εξαιρετικά σωματικά προσόντα, φιλοδοξία και αδιαμφισβήτητο ταλέντο ο Γιώργος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας κάτω από τα δοκάρια και να αποτελέσει μία σημαντική προσθήκη.

Γιώργο, καλωσόρισες στη Νίκη Σητείας.

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την γαλανόλευκη φανέλα!