Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή του Μύρτου Ιεράπετρας, σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, η διακοπή θα επηρεάσει την περιοχή γύρω από το κατάλυμα The Stone House Myrtos και θα διαρκέσει από τις 08:30 έως τις 11:30 το πρωί. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, η παροχή ρεύματος θα αποκατασταθεί πριν από τις 11:30.