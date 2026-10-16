Βαθμολογία UEFA: Ανέβηκε στην 10η θέση η Ελλάδα

Η Ελλάδα μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ανέβηκε στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA ξεπερνώντας την Τσεχία.

Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League με νίκη απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1.