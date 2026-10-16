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Βαθμολογία UEFA: Ανέβηκε στην 10η θέση η Ελλάδα

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Βαθμολογία UEFA: Ανέβηκε στην 10η θέση η Ελλάδα

by anatolh kim
16/10/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Intime - Mitsakos Dimitris

Intime - Mitsakos Dimitris

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Η Ελλάδα μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ανέβηκε στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA ξεπερνώντας την Τσεχία.

Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Conference League με νίκη απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1.

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για την χώρα μας έδωσε ο Ολυμπιακός που πέρασε νικηφόρα με 1-0 από την Μασσαλία απέναντι στην Μαρσέιγ.

Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον 10η με 45.812 βαθμούς, η Πολωνία 11η με 45.525 και η Τσεχία 12η με 45.325.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 50.675 – 5.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)
10. Ελλάδα 45.812 – 5.400 βαθμοί 4/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός)
11. Πολωνία 45.525 – 3.400 βαθμοί 2/5 (Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια)
12. Τσεχία 45.325 – 3.500 βαθμοί 4/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Γιάμπλονετς)
13. Νορβηγία 39.812 – 6.200 βαθμοί 4/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Μπραν)
14. Δανία 39.306 – 5.000 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
www.real.gr

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