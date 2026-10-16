Λίβανος: Ο Ρούμπιο κάλεσε τον πρόεδρο Αούν να μην επιστρέψει στη Χεζμπολάχ τα κατασχεθέντα εκρηκτικά

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Λίβανος: Ο Ρούμπιο κάλεσε τον πρόεδρο Αούν να μην επιστρέψει στη Χεζμπολάχ τα κατασχεθέντα εκρηκτικά

by anatolh kim
16/10/2026
in Κόσμος
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), μιλάει δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη (δεν εικονίζεται) κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων, μετά το τέλος της συνάντησής τους, στο υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Την Αθήνα επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με ατζέντα την αμυντική, ενεργειακή και περιφερειακή συνεργασία. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), μιλάει δίπλα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη (δεν εικονίζεται) κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων, μετά το τέλος της συνάντησής τους, στο υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Την Αθήνα επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με ατζέντα την αμυντική, ενεργειακή και περιφερειακή συνεργασία. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι πρέπει να είναι «εκτός συζήτησης» το ενδεχόμενο να επιστραφεί στη Χεζμπολάχ ο μισός τόνος εκρηκτικών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις λιβανέζικες αρχές, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες Πέμπτη με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο «προέτρεψε τον πρόεδρο Αούν να ζητήσει τη λογοδοσία όλων όσοι διέταξαν, χρηματοδότησαν και κατεύθυναν αυτήν την αποστολή, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι εκτός συζήτησης η επιστροφή των εκρηκτικών στη Χεζμπολάχ».

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι το φορτίο μισού τόνου εκρηκτικών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις λιβανέζικες αρχές ανήκε σε αυτήν, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν για την «αντίσταση» κατά του Ισραήλ.

«Το όχημα και το φορτίο του ανήκουν στην αντίσταση» κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντλάλα. Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ ζήτησε «την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων» και «την επιστροφή του οχήματος και του φορτίου του», καθώς πρόκειται για «μέσα» που το κίνημα χρησιμοποιεί κατά του Ισραήλ.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν διαβεβαίωσε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ότι «ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας εκπληρώνουν πλήρως τα καθήκοντά τους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων για την απαγόρευση ένοπλων διαδηλώσεων, την κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο Ρούμπιο κατήγγειλε επίσης έναν νόμο περί μποϊκοτάζ που χρονολογείται από το 1955 και απαγορεύει τις απευθείας σχέσεις με το Ισραήλ, ο οποίος αποτελεί «εμπόδιο» στην ειρηνευτική διαδικασία, ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος που ενημέρωσε για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «υπογράμμισε ότι αυτός ο νόμος είναι ανεφάρμοστος» και τάχθηκε υπέρ της «απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των λιβανέζικων και των ισραηλινών ενόπλων προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις, γεγονός που θα βοηθούσε στον περιορισμό λανθασμένων εκτιμήσεων και στην προώθηση της σταδιακής εφαρμογής της τριμερούς συμφωνίας-πλαισίου».

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ κατέληξαν τον Ιούνιο σε μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό την προϋπόθεση ότι θα αφοπλιστεί η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.
www.real.gr

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