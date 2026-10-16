Διευκρινίσεις μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανακαίνιση του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Νεάπολης.

Με αφορμή την αναφορά του Δημάρχου, κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης του σχολικού συγκροτήματος, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε δημόσια τα εξής:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Νεάπολης ουδέποτε συμφώνησε, συναίνεσε ή αποδέχθηκε τις καθυστερήσεις του έργου.

Η παρουσία μας στη συνάντηση και η ενημέρωση που λάβαμε σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αποδοχή των καθυστερήσεων ή συμφωνία με τους χειρισμούς που έχουν προηγηθεί.

Μια προσωρινή κατάσταση που παρατείνεται επί χρόνια δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή και οριστική λύση για τη σχολική κοινότητα.

Αναμένουμε πλέον από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στις ενέργειες που μας παρουσίασε, να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση και να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που η ίδια έθεσε, παρέχοντας παράλληλα σαφή και τακτική ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου.

Δεν δώσαμε καμία συγκατάθεση για περαιτέρω καθυστερήσεις και δεν αποδεχόμαστε να παρουσιάζεται η απλή ενημέρωσή μας ως συμφωνία.

Ο ρόλος του Συλλόγου μας είναι να εκπροσωπεί τους γονείς, να διεκδικεί το καλύτερο για τα παιδιά μας και να παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται.

Τα παιδιά μας δικαιούνται ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον. Μετά από τόσα χρόνια αναμονής, αυτό που απαιτείται πλέον είναι συνέπεια, υπευθυνότητα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ενημερωθήκαμε. Δεν συμφωνήσαμε. Δεν αποδεχθήκαμε. Αναμένουμε πράξεις και αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

του Γενικού Λυκείου Νεάπολης