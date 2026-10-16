Το καθιερωμένο ραντεβού της ιστιοπλοϊκής κλάσης J/24 φιλοξενείται και φέτος στον Άγιο Νικόλαο, με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου να διοργανώνει αυτό το τριήμερο τη Β’ Φάση του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκαφών Κλάσης J/24, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Μεραμπέλου.

Η διοργάνωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα πληρώματα των συμμετεχόντων σκαφών θα διεκδικήσουν τις καλύτερες δυνατές θέσεις σε έναν συναγωνισμό που, βάσει της εικόνας της πρώτης φάσης, προμηνύεται αμφίρροπος. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Πριν την έναρξη των ιστιοδρομιών, πραγματοποιήθηκε αγιασμός παρουσία των μελών των πληρωμάτων από τον π’ Γεώργιο Τζάβλα.

Ακολούθησε συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης, στην οποία μίλησαν ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Αγίου Νικολάου Στέργιος Ατσαλάκης, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο πρόεδρος του ΙΟΑΝ Δημήτρης Αναστασίου και ο πρόεδρος της κλάσης J24 Μιχαήλος Καρβελάς.