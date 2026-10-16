Με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τον χώρο της κατοικίας, της κατασκευής και της διακόσμησης, άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, τις πύλες της η 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριημέρου αφιερωμένου στο σπίτι, την οικοδομή, την ανακαίνιση και τις σύγχρονες λύσεις για την κατοικία.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Κρήτη.

Έπιπλα, είδη σπιτιού, διακόσμηση, λευκά είδη, ξυλεία, κουφώματα αλουμινίου, δομικά υλικά, εργαλεία, μαρμάρινες και γυάλινες κατασκευές, ενεργειακές λύσεις και πολλές ακόμη επιλογές συνθέτουν το εκθεσιακό περιεχόμενο της διοργάνωσης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον κλάδο, να αναζητήσουν ιδέες για την ανανέωση του χώρου τους και να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες της αγοράς.

Η Home Expo Crete φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο συνάντησης για τον κλάδο της κατοικίας και της οικοδομής στην Κρήτη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, τη δικτύωση των επαγγελματιών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Στόχος των διοργανωτών είναι η καθιέρωση της έκθεσης ως θεσμού με συνέχεια τα επόμενα χρόνια.

Συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη την Κυριακή

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του τριημέρου έχει η Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οπότε ολοκληρώνονται η έκθεση και οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες που φιλοξενούνται στην περιοχή.

Το φινάλε θα συνοδευτεί από μια μεγάλη μουσική βραδιά στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, με τον Δήμο Αναστασιάδη να ανεβαίνει στη σκηνή στις 21:00, σε μια συναυλία που αναμένεται να δώσει ξεχωριστό τόνο στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης.

Ο συνδυασμός της έκθεσης, του αθλητισμού και της μουσικής δημιουργεί μια επιπλέον αφορμή για κατοίκους και επισκέπτες από όλη την Κρήτη να βρεθούν στον Άγιο Νικόλαο και να επισκεφθούν τη Μαρίνα.

Πληροφορίες για το κοινό

Ημερομηνίες: Παρασκευή 16 έως Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Τοποθεσία: Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 10:00–21:00

Γενική είσοδος έκθεσης: 3 ευρώ

Συναυλία Δήμου Αναστασιάδη: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 21:00

Είσοδος συναυλίας: 5 ευρώ

Η 1η Παγκρήτια Έκθεση Σπίτι & Οικοδομή – Home Expo Crete διοργανώνεται από τη SOLO EVENT, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

Μέχρι την Κυριακή, η Μαρίνα Αγίου Νικολάου αποτελεί σημείο συνάντησης για το σπίτι, την οικοδομή, την επιχειρηματικότητα και τη διασκέδαση, με τη νέα διοργάνωση να φιλοδοξεί να αποκτήσει σταθερή θέση στο εκθεσιακό ημερολόγιο της Κρήτης.