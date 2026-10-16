Αλγουαθίλ: Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα – Εσε: Ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα

Φορτούνης: Ήταν μια τεράστια νίκη – Παίξαμε για τον κόσμο μας»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία, με γκολ του Έσε, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αναφέρθηκε στη νοοτροπία που απαιτείται από όποιον βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά και στη σημασία των δύο συνεχόμενων νικών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλγουαθίλ:

Για τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πετύχαμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα. Μετά τις δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί ενόψει της συνέχειας».

Για το ξεκίνημά του στον Ολυμπιακό και αν περίμενε αυτές τις επιτυχίες: «Ναι, το περίμενα, γιατί όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό γνώριζα ότι όποιος βρίσκεται σε αυτή την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή τη νοοτροπία. Σκεφτόμαστε πάντα πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας».

Για το αν οι νίκες βοηθούν τον ίδιο και την ομάδα να δουλεύουν καλύτερα: «Τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια νέα ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».

Eσε: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα – Να παραμείνουμε δυνατοί»

Ο Σαντιάγκο Έσε εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ και το γκολ που πέτυχε, τονίζοντας πως η ομάδα έδειξε χαρακτήρα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός μέσος υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης αντίδρασης των «ερυθρόλευκων», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχειας και σκληρής δουλειάς ενόψει του απαιτητικού προγράμματος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπρεπε να ανακάμψουμε γρήγορα, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και σήμερα.

Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παραμείνουμε δυνατοί. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και ότι μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φορτούνης: Ήταν μια τεράστια νίκη – Παίξαμε για τον κόσμο μας»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», με τον Κώστα Φορτούνη να μιλά για τη συνέχεια της σεζόν, τον στόχο του πρωταθλήματος και τη φιλοσοφία του προπονητή.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η ομάδα θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Για τη μεγάλη νίκη: «Ήταν μια τεράστια νίκη. Παίξαμε και για τον κόσμο μας, που δεν μπόρεσε να βρεθεί στο γήπεδο. Αγωνιστήκαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα και δείξαμε χαρακτήρα ως ομάδα. Ο αντίπαλος διαθέτει ποιότητα, αλλά δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ότι θέλαμε τη νίκη και ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα».

Για τον στόχο της ομάδας και τη φιλοσοφία του προπονητή: «Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο προπονητής θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Μας ζητάει να χτίζουμε το παιχνίδι μας από πίσω, κάτι που μας αρέσει, καθώς έχουμε την απαραίτητη ποιότητα για να το κάνουμε. Όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ: «Έχουμε μεγάλο βάθος στο ρόστερ και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Φέτος ήρθαν στην ομάδα πολύ καλοί παίκτες. Πέρσι δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Το θέλουμε τόσο εμείς όσο και ο κόσμος μας. Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκες και θέλουμε παράλληλα να πραγματοποιήσουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη».

Για τις ευχές του ενόψει της συνέχειας: «Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Εύχομαι στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να έχουμε πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στην Ευρώπη».

Για όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι: «Είχαμε μια ομιλία από τον προπονητή στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι».

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