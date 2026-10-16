Σημειώματα που πιστοποιούν την ύπαρξη 4.766 χρυσών φαίνεται να είχε η 88χρονη που έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης στη Θεσσαλονίκη.

«Φαίνεται ότι όντως υπήρχε τόσο μεγάλος αριθμός. Και μάλιστα μιλάμε για 38 κιλά χρυσό. Δεν είναι εύκολο. εννοώ, να μετακινηθούν από μία οικία», ανέφερε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Και πρόσθεσε: «Έναν τόσο μεγάλο αριθμό δεν είναι εύκολο να τον θυμάται άνθρωπος. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε διαχειριστεί στην Αστυνομία».

Όπως κατήγγειλε η ηλικιωμένη, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ένα ασφαλές σημείο έξω από το διαμέρισμά της, το οποίο βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Η συνολική αξία χρυσών λιρών και κοσμημάτων φαίνεται να ξεπερνάει τα 4,76 εκ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Πώς προσέγγισαν την 88χρονη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι άγνωστοι ξεκίνησαν να της τηλεφωνούν από το μεσημέρι και τελικά τα χρήματα τα πήρανε κατά τις έξι το απόγευμα, που σημαίνει ότι είχαν χρόνο να προετοιμάσουν την 88χρονη να βάλει σταδιακά τις λίρες σε σακούλες.

Η συνολική αξία χρυσών λιρών και κοσμημάτων φαίνεται να ξεπερνάει τα 4,76 εκ. ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ηλικιωμένη στις αστυνομικές αρχές.

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η καταγγελία έφτασε στην Αστυνομία ένα εικοσιτετράωρο αγρότερα, οπότε «καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα ήταν να βρισκόμαστε επιτόπου στο σημείο μετά το περιστατικό». Επίσης, «το μεγάλο χρονικό διάστημα της τηλεφωνικής κλήσης δείχνει ότι οι δράστες ίσως δεν βρισκόταν πολύ κοντά».

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση αναζητούν από την πρώτη στιγμή βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις των δραστών, καθώς γύρω από την είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχουν πολύ μεγάλα καταστήματα με κάμερες. Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες διέφυγαν με κάποιο όχημα στην Αγίας Σοφίας ή σε άλλο δρόμο.

Σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστεί από πού πήραν τηλέφωνο οι δράστες, αν υπάρχει κάποιο τηλεφωνικό κέντρο, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι «κάθε φορά που διαπράττουν μια απάτη φροντίζουν να απενεργοποιήσουν τον αριθμό που έχουν χρησιμοποιήσει, ειδικά όταν έχουν αποσπάσει ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό».

Πηγή: in.gr